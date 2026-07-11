逾95%适用政府合约已加入调解条款 林定国 : 冀打造香港为「全球调解之都」

律政司司长林定国今日（11日）出席香港家庭福利会调解服务嘉许礼，庆祝家福会调解中心成立25周年。他致辞时强调，调解能有效化解家事及社区纠纷，是促进社会和谐的关键工具，而家福会一直是律政司推广调解服务的重要伙伴。

面对家事纠纷 调解为双赢方案

林定国表示，「家和万事兴」，家庭是社会的核心与基石。面对家事纠纷，调解既可节省时间和成本，亦能促进双方自愿、和平及理性地寻找灵活的双赢方案。他衷心祝贺家福会调解中心踏入银禧之年，并感谢该会多年来提供宝贵的前线实践经验。

他指出，家福会一直是律政司的重要伙伴，提供宝贵的前线实践经验。今年5月举办的「调解周」期间，家福会和律政司合办首次长者调解研讨会；家福会同时也是今年「调解周」校园调解研讨会的支持机构。历年来，家福会鼎力支持律政司举办的旗舰活动「调解周」和「调解为先」承诺书活动，亦是首批签署承诺书的机构。

林定国特别提到，前年他曾邀请家福会服务中心的同学到官邸参与朋辈调解故事工作坊，同学们学习以和平理性方式处理分歧的过程，令他印象深刻。

林定国强调，推动调解不能单靠政府或个别机构，必须依靠各持份者及整个社会共同努力。律政司去年联同环境及生态局和食物环境衞生署推出「社区调解先导计划」，为物业管理人员提供培训，以便及早介入处理社区及邻里争议。当局亦持续支持中学朋辈调解比赛及训练课程，让年轻一代从小接触调解技巧。

在政府层面，林定国指出，调解条款政策自去年2月6日生效至今，已有超过95%的适用政府合约加入调解条款。律政司的整体策略是推动香港调解服务国际化、普及化和专业化，打造「全球调解之都」。今年6月，律政司辖下工作小组已完成检视调解规管框架并提出7项建议，律政司已采纳并将积极推进落实。

展望未来，林定国深信家福会将继续与律政司紧密合作，推动调解服务更广泛应用，让理性沟通与和平化解纷争的理念在香港社会扎根。他祝愿家福会调解中心继续让调解走进更多家庭、校园和社区，为社会和谐贡献力量。