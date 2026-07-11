政府拟立法保障外送平台工作者 最快年底提交草案 逾期未报工伤拟最高罚5万 孙玉菡：争取暑假前厘清扣减率安排

劳工及福利局昨日（10日）向立法会提交文件，指出新法例会为平台工作者在执行工作期间，因遭遇意外以致受伤或死亡提供法定保障。劳工及福利局局长孙玉菡今日（11日）出席电视节目表示，政府正研究为平台工作者建立多层次工伤补偿机制。新机制将根据工作时数厘定病假津贴比例，并拟以过去两至三个月的平均收入作计算基准。若平台工作者在送单时发生工伤，将由当时提供服务的平台公司负责赔偿，并须计及伤者在其他平台的收入，以加强对其生活保障。他表示，希望在暑假前达成较为清晰的安排，目标是在今年年底将条例草案提交立法会审议。

补偿金额拟按工作时数厘定

孙玉菡指出，平台工作者与传统雇员的性质存在差异，因此平台方支付的工伤补偿需采用多层次计算方法。这包括考虑相关人士从事平台工作的时间、厘定按收入计算病假津贴的比例，以及获补偿的最长期限。

他解释，若工作者在平台工作的时间较长，代表其近乎以此维持生计，因此其病假津贴的扣减比率应较低，以贴近现行《雇员补偿条例》的水平，即原本收入的五分之四；相反若工作时间较短，扣减比率则会相应提高。

研以两至三个月平均收入计算

在计算病假津贴的基准方面，孙玉菡认为不能单凭一个月的收入作准，因为收入可能因工作量而有较大波动。他指出，其中一个思路是参考过去两至三个月的收入计算平均数。此外，新加坡的相关法例规定工伤补偿最多支付一年，他认为此做法亦具参考价值。

跨平台工作者受伤 由涉事送递平台承担责任

针对可在多个平台登记的工作者，孙玉菡表示，若工作者在为A平台送单时受伤，应由A平台负责承担赔偿。然而，计算赔偿时应同时考虑伤者在A、B等所有平台的总收入，「因为受伤会令佢两间都做唔到」。至于若在同时送递A、B两平台订单期间发生工伤，两间公司则须共同分摊赔偿。

在罚则方面，新法例将要求平台公司在指定时间内呈报平台工作者受伤，法定要求与现行《雇员补偿条例》非常类似。因此，政府在制定罚则时会参考现行条例下逾期未呈报工伤最高罚款五万元的数字，预期两者的刑罚程度将大致相若。

死亡及工伤保障倾向一次过推行

政府目标仍是在今年年底将条例草案提交立法会。孙玉菡透露，未来一两个月将重点讨论具体细节，希望在暑假前达成较为清晰的安排。他个人倾向一次过推行整个死亡及工伤保障方案，而非分阶段实施。

平台工作非传统雇佣特性

对于有组织质疑平台工作属「假自由」，孙玉菡回应指，法庭对雇佣关系已有清晰判案指引。目前绝大多数外卖平台的运作模式不符合法庭判定为雇佣关系的准则，在法律上应属自雇。因此，政府参考多地做法，选择制定全新的专门法例，为平台工作者提供必须的法定保障，而非强行将其界定为传统雇佣关系。