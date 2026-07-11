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警察学院结业会操 罗淑佩：安全稳定是发展根基 警队担任关键角色

政情
更新时间：11:38 2026-07-11 HKT
发布时间：11:38 2026-07-11 HKT

香港警察学院今日（11日）举行结业会操。文化体育及旅游局局长罗淑佩致辞时表示，祝贺学员完成基础训练课程，投身为警务人员。她又指，香港正式踏入国家「十五五规划」的新阶段，并将进一步融入大湾区建设。安全、稳定及法治的社会环境是发展根基，而警队在此担任关键角色。

罗淑佩续指，面对日趋复杂的罪案模式，警队亦要与时并进，积极引入先进科技及情报主导的执法策略。亦需在跨境协作、大型活动保安及应急联动方面肩负更重大的责任。

她最后亦勉励结业学员，需始终秉持专业、公正、同理心，严格依法办事。亦要设身处地，为市民著想，成为忠诚勇毅的守护者。

香港警察学院举行结业会操，共13名见习督察、131名学警结业，由文化体育及旅游局局长罗淑佩主持检阅并致辞。

实习记者：欧翔泰

摄影：苏正谦

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