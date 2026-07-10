财委会大比数通过拨款292亿建I·PARK2 政府 : 营运后每年卖电收益6亿

政府向立法会申请292亿元拨款，用于在屯门曾咀兴建第二期综合废物管理设施（I·PARK2）。虽然项目早前在工务小组完成讨论，并经投票决定交财委会审议时不再讨论。但体演文出界霍启刚、劳联林振升及「实政圆桌」庄豪锋联名去信财委会主席吴永嘉，指项目涉及金额庞大，为了让议员、官员及市民大众更深入讨论及了解整个项目，财委会今午（10日）投票决定重启讨论。拨款申请最终获在席大比数议员支持下获得通过。

预计每年输出9.6亿度电 卖电收益约6亿元

工联会邓家彪表示，I·PARK2的造价较I·PARK1更物超所值，亦有条件推动「零堆填」，且发电设施或可带来经济收益。他关注I·PARK1在电费上带来多少的收益，若I·PARK2全面运作时又可为特区政府带来多少的收益。

环保署副署长赖子坚表示，I·PARK1目前仍是系统测试及试营运的阶段，当中发电及出电系统同样在试营运阶段，故暂未有正式的出电和卖电，但预计今年内I·PARK1正式运作就会出电及卖电。他指预计I·PARK2营运后，每年可向电网输出9.6亿度电，政府每年因此得到的卖电收益约6亿元。

I·PARK2每日处理6000公吨上限 减废计划冀达零废堆填

九龙中议员杨永杰表示，I·PARK1及I·PARK2每天处理量合共约9000公吨，但预计未来每天固体废物可达1万公吨，相信当时估算仍未计及北部都会区发展所产生的固体废物，关注日后这些焚化炉扩容是否需要额外付款，以及I·PARK2营运后会否有任何收费，以减低项目营运的经常性开支。

环保署署长徐浩光表示，I·PARK2每日处理6000公吨已是上限，再没有上升的空间，但当局有5年减废计划，以及回收再造项目，相信可达到零废堆填。至于是否收费，他指暂未有计划。

解释逾8亿美化及海堤工程开支

霍启刚关注为何进行环境美化需约2.24亿元，以及海堤改建亦需6亿多元，希望当局解释。徐浩光表示，海堤改建要在该处钻挖入地底，再灌进水泥，然后放入煤灰，并以海堤防止煤灰流出海，再在上面兴建码头，工程十分复杂，故费用较高。赖子坚补充，I·PARK2有一个较高的绿化百分比，当局虽追求实而不华的设计，但亦希望I·PARK2外观上具吸引力，所以环境美化有约2.24亿元的开支。

记者：郭咏欣