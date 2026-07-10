民建联「牛一」迈向35周年 年底复办筹款晚宴｜Kelly Online

1992年创立的民建联今日（10日）「牛一」，主席陈克勤联同一众立法会议员见传媒，分享今年《施政报告》及「五年规划」建议之余，亦庆祝政团迈向35周年，现场备有蛋糕简单庆祝。

陈克勤表示，建议书内容覆盖民生、经济、城市规划多个层面，整体分五大核心范畴，一共提出超过50项具体建议，包括北部都会区发展、多元产业、改善生活质素、打造宜居城市、内地香港互通等，当中劳工保障、租置房屋、长者福利、创科发展都是大众关注重点。他称政策目标是透过经济滴漏效应，让中小企、中产、基层全部分享发展成果，党内20名立法会议员连同147名区议员会继续深耕地区服务。

现场备有蛋糕庆祝。

民建联「牛一」迈向35周年 。

众人齐齐切蛋糕庆祝民建联迈向35周年。

民建联就《施政报告》及「五年规划」，一共提出超过50项具体建议。

分8大章节涵盖金融、科技等议题

党团召集人陈恒镔补充，整份规划分8大章节，整合各界意见，涵盖金融、科技、大湾区、爱国教育、提升管治等议题，现阶段公众意见收集工作仍持续，期望为政府制订五年发展蓝图提供实务参考。

《星岛日报》专栏「大棋盘」日前报道，民建联已敲定今年12月于会展举行筹款晚宴，是时隔3年后再办，一众议员近日化身「推销员」，争取各界友好买枱，一围最贵酒席盛惠38万元。陈克勤今日亦确认复办筹款晚宴，团队会努力宣传推广。

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