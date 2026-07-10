立法会半年审议15法案 财委会批31项目 陈国基：行政立法高效配合
更新时间：15:13 2026-07-10 HKT
发布时间：15:13 2026-07-10 HKT
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立法会内会今午（10日）召开会议，主席陈振英汇报与政务司司长陈国基会面的情况。他引述陈国基称，第八届立法会运作至今刚过半年，政府与立法会一直保持紧密的协作，并且交出亮丽的成绩表。
他续称，在法案方面，截至周三（8日）政府向立法会提交15项法案，当中包括当日在立法会会议上提交的4项法案，涵盖北部都会区发展条例草案，立法会已完成审议6项法案，另有5项法案委员会正在积极审议，政府当局本周向内会提交的2026年度立法议程更新本，胪列政府拟于本年度提交的21项法案，将有助议员筹划审议工作。
他又引述陈国基称，财委会在本立法年度已批准31个项目，为各项政策和工程提供了及时的支援，充分体现行政立法的高效配合。
记者：郭咏欣
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