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宏志阁收购｜政府倡增「宏福苑长远居住安排」核准承担额10亿 以收购全部8幢楼业权

政情
更新时间：15:40 2026-07-10 HKT
发布时间：15:40 2026-07-10 HKT

房屋局局长建议把项目「宏福苑长远居住安排方案」的核准承担额增加10亿元，以推展涵盖宏福苑全部8座楼宇的收购业权方案。财委会将于下周五(17日)开会讨论。

宏福苑长远居住安排方案会适用于宏志阁

房屋局今日(10日)向立法会财委会提交文件。房屋局表示，政府十分重视大埔宏福苑居民的长远居住安排，并持续为受影响家庭提供适切协助。政府于6月26日宣布已收到超过四分之三(75%)宏志阁业主交回签署的「接受收购建议信件」。因此，宏福苑长远居住安排方案会适用于宏志阁。政府亦正安排接受收购的宏福苑A至G座业主签署《买卖协议》，而在方案正式适用于宏志阁后，政府已陆续安排接受收购的宏志阁业主签署《买卖协议》。

所有接受收购的宏福苑业主须于2026年10月15日或之前签署《买卖协议》。政府已委派房屋局统筹，并透过为收购事宜而成立及由财政司司长法团全资拥有的「收购宏福苑业权有限公司」进行收购宏福苑单位业权的工作。

估计总成本由约68亿增至78亿元

考虑到「大埔宏福苑援助基金」可提供约28亿元，政府早前透过《2026年拨款条例草案》获立法会批准开立承担额为40亿元的非经常开支项目「宏福苑长远居住安排方案」，以推展收购宏福苑A至G座共1736个单位的业权的方案。收购宏志阁共248个单位业权的额外开支约为10亿元，令收购宏福苑的估计总成本由约68亿元增至78亿元。

首批选楼暂定9月开始

政府建议把「宏福苑长远居住安排方案」的承担额提高10亿元，以推展涵盖宏福苑全部8座楼宇的购买业权方案，建议如获立法会财务委员会批准，并于2026年10月15日或之前有不少于75%的宏志阁业主签署《买卖协议》，政府将正式展开收购宏志阁的程序，向选择现金收购的业主发放款项。

至于选择「楼换楼」的业主，政府会按既定收购价透过「特设销售计划」代为购买全新的资助出售单位(首批选楼暂定于本年9月开始)，差额将按「多除少补」方式处理。

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