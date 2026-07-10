立法保障平台工作者工伤 林振升肯定「从无到有」突破 吁外卖员勿「私了」损权益

政府以立法方式完善数码平台工作者的工伤补偿机制，保障对象为负责食物或货物外送的平台工作者。立法会人力事务委员会副主席、劳联立法会议员林振升向《星岛》表示，政府以立法方式为平台工作者提供工伤保障，是「从无到有」的突破，值得肯定，期望法例能尽快通过。

建议政府将手部劳损纳入法定职业病

林振升表示，随着相关法例实施，一旦发生工伤事故，平台公司与平台工作者双方均不应以「私了」方式自行协商解决，以免损害雇员的法定权益。他指，若平台工作者仅收取小额赔偿便私下和解，可能忽视工伤的严重性，尤其当伤势影响长期工作能力，甚至需要长期就医及复健时，「私了」将令其失去应有的保障。他强调，正式申报工伤不仅能启动法定的判伤机制，其医疗费用亦有机会获得涵盖，是更为稳妥的自我保障途径。



不过，林振升表示，现行《雇员补偿条例》虽已列明48种法定职业病，但并未明确涵盖外卖员常见的手部劳损，建议政府研究将相关工伤纳入保障，让从业员享有与其他雇员同等的法定职业病赔偿资格。



他又指，外卖员日常工作需频繁提举如鸡煲、烤鱼、煲仔饭等，长时间重复动作或致手部劳损，强调有关法定职业病的确诊门槛极高，须经严谨的医生评估程序，难以造假，合资格申领的人数亦有限。

记者：黄子龙

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