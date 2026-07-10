大棋盘｜选委会换届料有一定竞争 黄锦辉难「复活」？

政府日前公布，选举委员会界别分组选举今年11月22日举行，由于选民基数只有8000多人，一般市民未必太关注。选委肩负明年提名及选出新一任行政长官的重责，政圈预料部分界别会有一定竞争，但整体战况不会激烈。亦有人关注因醉驾风波辞任立法会议员的黄锦辉，他目前仍身兼全国政协委员，又能否再做特首选委呢？

目前选委会1500席中，有362席是当然委员、156席经机构提名产生、982席经选举产生。但由于部分当然委员身份重叠，现实上不会填满1500席。上届选委会选举日子与立法会对调，在2021年9月举行，是新选举制度下首场选举。

本届选委会任期在今年10月22日结束，换届选举则订定11月举行，但任期要等到明年2月1日才展开，换言之中间有长达3个多月「真空期」，但预料实际影响不大，黄锦辉腾出的立法会空缺，当局也不急于补选。其实2021年讨论选举修例，也有议员关注此情况，当时政制及内地事务局官员回应指是「中央部门指示要留白」。

有建制中人认为，政制局「孭重飞」制订香港首份五年规划，预料9月尾出台，若同一个月再举行选委会选举，时间上太过紧凑，加上选委会工作相对简单，即使任期之间有「真空期」，亦可以接受。

现时40个界别分组中，36个有经选举产生席位。上届选委会选举，多达23个界别候选人全数自动当选。该建制中人预料，今次选举战况与上次相若，以个人票为主的专业界别，以及地区组织代表等，会有一定程度竞争。

但亦有人认为，既然已进入新时代，新制度下已无反对派，「以和为贵」更符合成本效益，「竞争咁多无咩意思」。事实上去届选举，即使是有竞争的界别，不少都是只得一人落选，得票也远远低于当选者，一定程度显示投票人的意向「高度重叠」，选前已没甚么悬念。

本身是法律界选委的行会成员汤家骅指，暂未听闻界别内合组名单事宜，个人亦暂未有计划。他指法律界大部分席位经选举产生，相信有兴趣竞逐的人不缺。

上届选举，新思维狄志远以极少数「非建制人士」身份参选社福界，最终在同票之下凭抽签险胜，跻身选委。他说如无意外，会积极考虑参选社福界选委，新思维无论何种环境，会继续积极尝试参与。

至于因醉驾风波辞职的黄锦辉，他本身是第四界别「立法会议员」分组的当然委员，但随着辞任，其选委资格亦一并失去。不过，他目前仍是港区全国政协委员，理论上有资格登记为第五界别「人大政协」分组的当然选委，共有190个席位。不过黄锦辉深陷丑闻，未来可能面临刑事检控，若他明年重新登记成为选委，或予外界「败部复活」的观感，对选委会形象也有影响。

有建制中人认为，若黄锦辉再次担任选委，容易引起公众负面观感，而即使是按职位分配的当然席位，若不经登记，也无法成为选委，「献计」黄锦辉倒不如不要再登记。事实上，人大政协界选委席位，需由友好协进会统一登记，只要届时「灵活处理」，就可避免争议。当然，如果黄锦辉政协席位也不保，这个烦恼便不存在。

聂风

