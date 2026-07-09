狗只入食肆︱田北辰携爱犬实测 赞体验正面 冀食环署尽快上载餐厅守则

容许狗只进入食肆的新措施今日( 9日 )正式实施。实政圆桌召集人田北辰即伙徒弟、立法会议员庄豪锋携同女儿饲养的伯恩山贵妇犬（Bernedoodle）「Aspen」，前往屯门一间以汤饭闻名的小店亲身测试，实地了解运作情况及潜在问题。

田北辰表示「Aspen」平日较少外出，但女儿常提到牠喜欢上街，然而夏日炎热需寻找有冷气的场所。他强调，现行法例除格斗狗外，所有狗只外出均无需戴口罩，但提醒狗主须遵守个别餐厅的内部守则。他事先与餐厅沟通，得悉该店并无要求大型狗只戴口罩；而「Aspen」虽体型较大，但性格温驯亲人，惟因较少外出且对人与狗略带怯意，故整顿饭期间大多安静躲于桌下。

田北辰特别指出，新例要求狗只须以不长于1.5米的牵引绳控制，他特意携带软尺量度，确认所用绳长1.3米符合规格。现场所见，餐厅门外已张贴清晰的「准许狗只进入的食肆」标志，每张餐桌上方亦装设挂钩供狗主扣紧狗绳。

视察期间，田北辰与食客交流，有顾客坦言因童年阴影对狗只略有恐惧，但仍欢迎新安排。其后，另一家庭携同两只分别3岁及9岁的贵妇犬到场，其中3岁的狗狗更是「生日主角」，特意前来首度在餐厅内享受冷气共进晚餐。

整体体验良好 冀食环署尽快上载餐厅守则

田北辰总结首日体验正面，不但享用美味餐膳，亦达成带「Aspen」到餐厅「叹冷气」的心愿。然而，他关注到不同餐厅对狗只进入设有各项规则，如非开放时段及容纳狗只数目等，惟目前食环署网站虽设有「餐厅守则」栏目，却仍未见相关内容上载。他促请食环署加强与餐厅沟通，于餐厅订立守则后尽快上载至官方网站，让狗主能提前查阅，避免「摸门钉」的情况发生。