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李家超与与沙特阿拉伯通讯与资讯科技大臣会面 冀沙特企业及创科人才善用香港连结亚洲

政情
更新时间：19:16 2026-07-09 HKT
发布时间：19:16 2026-07-09 HKT

特首李家超今日( 9日 )与访港出席LEAP East国际科技与信息技术展的沙特阿拉伯通讯与资讯科技大臣Abdullah Alswaha 再次见面。他指沙特阿拉伯是近年中东地区推动创新及科技发展的主要动力。香港在国家「十五五」规划明确支持下，正加速建设国际创科中心，他相信香港与沙特阿拉伯在深化伙伴关系方面潜力无限，将能推动两地发展。

他欢迎沙特阿拉伯企业及创科人才善用香港连结亚洲，双方进一步发展为枢纽对枢纽（香港作为东亚、东南亚枢纽和沙特作为中东枢纽的枢纽对枢纽）的合作模式。

李家超与沙特阿拉伯通讯与资讯科技大臣Abdullah Alswaha 见面。李家超fb
李家超与沙特阿拉伯通讯与资讯科技大臣Abdullah Alswaha 见面。李家超fb

李家超指他曾于2023年率团访问沙特阿拉伯，当时正值当地进行LEAP科技展，首次与Abdullah Alswaha 会面并出席LEAP，体会了LEAP这项国际科技界盛事的丰富内容及宏大规模，亦感受到它成功汇聚来自世界各地的业界领袖和投资者的魅力。转眼间，今年这项国际盛事首度走出中东并选择落户香港成为LEAP East，云集来自30个国家及地区逾340位演讲嘉宾及450家展商、共超过35 000人出席活动。这正好体现香港和沙特两地合作的协同效应，亦反映沙特阿拉伯政府认同香港的优势以及「超级联系人」和「超级增值人」的力量。

 

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