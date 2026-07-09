赋生资本管理合伙人陈英龙率团到哈萨克斯坦 与当地政府探讨绿色能源等领域投资前景

今年5月底特首李家超率领商贸代表团访问哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，李家杰博士以香港中华煤气有限公司（Towngas）主席、赋生资本创始人身份随团出访，其对该地区可持续能源发展特别感兴趣。今个星期，赋生资本管理合伙人、EcoCeres联席董事长陈英龙率领其团队前往哈萨克斯坦，与当地政府部门会面，进一步探讨有关绿色能源、永续航空燃料、储能系统，以及在阿拉套山脉开发等领域，开展联合投资项目的前景。

双方讨论在哈萨克斯坦兴建EcoCeres可持续航空燃料 (SAF) 工厂项目的可行性，以及农业和废物处理；另外，利用EnerVenue储能技术，确保当地数据中心和有关基础设施提供可靠电力供应。

会议中，双方讨论在哈萨克斯坦兴建EcoCeres可持续航空燃料 (SAF) 工厂项目的可行性，以及农业和废物处理；另外，利用EnerVenue储能技术，确保当地数据中心和有关基础设施提供可靠电力供应。

据当地政府指出，阿拉套市有计划打造成为一个现代化、可持续发展的城市，可全面实施此类技术的试点地区，随后将成功的解决方案推广到哈萨克斯坦的其他地区。