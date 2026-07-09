施政报告2026｜民建联倡重推租置 料每年为库房带来100亿收入 北都建高铁站

新一份《施政报告》及首份「香港五年规划」正展开公众咨询，民建联今日（9日）向特首李家超提交2026年《施政报告》期望及香港五年规划意见书。民建联主席陈克勤表示，民建联就香港首份五年规划、经济民生改善、宜居城市建设及内联外通等五大方向提出54项主要建议，包括要求特区政府严厉打击黑工，并针对失业率偏高的工种动态调整外劳输入政策，若个别行业失业率高企，应暂缓输入相关外劳；建议重推租置计划，将楼龄20至30年的公屋单位出售予现有租户，估算每年可为库房带来约100亿元收入。

经济与社会发展相辅相成

陈克勤表示，过去四年在特区政府领导下，香港社会经济与民生持续改善，各阶层市民生活陆续受惠，并对未来充满希望。他引述国家主席习近平的讲话，强调「经济发展与社会发展相辅相成，必须协调并进」，并以改善民生为促进社会发展的重点，在发展经济的同时稳步提升人民生活质素，让市民共享经济红利与发展成果。

倡重推「租置」售20至30年楼龄公屋

民建联议员陈学锋建议，政府应重推已暂停近20年的「租者置其屋计划」，将楼龄20至30年的公屋单位出售予现有租户，估算每年可为库房带来约100亿元收入。有关收入可作为其他投资用途，改善居民生活质素，同时让基层家庭得以安居乐业。他续指，社区内亦收到大量公屋居民希望购买现居单位的诉求。据其在地区举办的多场居民咨询会显示，反应相当踊跃，超过八成居民愿意认购所住的公屋单位。

吁严打黑工 建机制动态调整外劳输入

民建联议员张培刚表示，特区政府的首要任务是严厉打击黑工，建议特首委派警队、入境处及相关部门进一步加大执法力度。他希望当局能建立动态标准，当失业率达到一定水平时，可暂缓某些行业或岗位的输入外劳申请。他亦期望尽快落实AI平台配对计划，让需要招聘的公司将详细资料上载平台，方便求职者清晰配对，并建立跨部门数据交换机制，方便劳工处巡查。

此外，民建联建议在北都预留土地兴建高铁站，指现有广深港高铁走线本来已经途经北环线牛潭尾站一带，只需在该站预留扩建空间，便可增设停靠站；牛潭尾未来与新田科技城仅一站之隔，地理位置极具优势，亦邻近新皇岗口岸和大湾区。

建议自动豁免长者公院收费

民建联议员周浩鼎建议，政府将目前领取「长者生活津贴」的65岁以上长者，自动豁免公立医院收费，无须另行申请。他理解政府推行医疗收费改革的理念，但认为必须兼顾经济上有需要的长者群体。他指出，长者生活津贴已设有经济审查机制，符合资格者即属有实际经济困难，理应直接获得豁免，而非要求他们重复提交申请，以免对长者造成繁复手续和不便。

记者：黄子龙

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