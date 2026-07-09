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经民联提九大建议打造全球黄金交易中心 争取纳入「十五五」规划

政情
更新时间：17:49 2026-07-09 HKT
发布时间：17:49 2026-07-09 HKT

国家「十五五」规划纲要明确提出，支持香港构建大宗商品交易生态圈。经民联今午（9日）召开记者会，提出九大建议推动香港打造全球黄金交易中心，包括争取中央支持，将香港黄金交易中心的建设，正式纳入国家「十五五」金融专项规划及金融强国建设布局。身兼全国政协委员的经民联执委会成员胡剑江透露，今年两会期间向中央提交，有关抢抓中东机遇、把香港黄金中心纳入十五五金融规划相关建议已获立案，将由人民银行牵头成立专项跟进。

扩建国际级金库 争取黄金定价权

经民联提出的其他建议包括，进一步优化产业政策，加强市场深度、产品多样性及定价话语权；扩建黄金专用仓储基础设施，建设符合国际最高安全标准的大型金库体系；加快建设香港全球黄金金融生态体系，进一步优化香港黄金市场的制度环境；发挥香港作用，加快建立「中国国际黄金交割体系」，争取黄金定价权，以实现「沪港金联动」。

倡建黄金支持数字支付 结合数字人民币

经民联建议依托香港的国际金融优势，前瞻布局「国家数字黄金主权体系」，并探索「数字人民币＋黄金」的跨境支付与清算模式；研究建立「黄金支持型跨境支付网络」，以逐步增强国家在未来国际支付体系重构中的主动权；推出中东黄金引流专项行动，精准引流中东资金，并推动建立「一带一路」黄金合作体制。

吴永嘉：黄金支付如「稳定币」更具底气

经民联党魁吴永嘉表示，当前世界地缘政治加速演变，全球资金持续增持黄金，现时正是全球黄金金融体系重构的重要窗口期。该党认为在国家的大力支持下，香港完全可以发挥自身独特优势，打造全球黄金交易中心。

他强调，推动香港黄金交易中心建设，不但可带动融资、质押、租赁等金融活动，为香港金融业带来大量业务，更可推动香港成为全球黄金的「集聚港」与「清算中心」，为全球投资者提供连续的、具流动性的黄金价格对冲工具，这对巩固香港国际金融中心地位至关重要。

被问到建立「黄金支持型跨境支付网络」，会否与近年盛行的虚拟货币跨境支付网络产生竞争，吴永嘉解释，以黄金储备作支持的数字化跨境支付网络更有「底气」。他形容，「即你有价值1000元的黄金，可以当作1000元去花」，不会如虚拟货币般有炒价，反而更似稳定币。

记者：郭咏欣

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