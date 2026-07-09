新皇岗口岸｜政府更新本年度立法议程 新加入皇岗港方口岸区条例草案

新皇岗口岸联检大楼主体结构预计年底前完工，新口岸落成后，深港通关模式将以「合作查验、一次放行」，取代原有的「两地两检」。政府向立法会提交本年度立法议程更新本，载列25项法案，7项属于新加入，当中包括皇岗口岸港方口岸区条例草案等。行政署向立法会内会提交的文件指出，皇岗口岸港方口岸区条例草案，将令香港法律适用于皇岗口岸港方口岸区。

新皇岗口岸联检大楼主体结构预计年底前完工。

保安局修订《消防条例》及其附例 引入消防装置责任人制

新增的法案还包括消防修订条例草案。保安局拟修订《消防条例》及其附属法例，以强化消防装置规管制度、引入消防装置责任人制度、革新消防装置承办商注册及纪律制度、加强打击非法转注燃油活动等。

新增的议程亦包括修订《环境及自然保育基金条例》，赋权财政司长在某些条件下，将基金内持有的结余转拨至政府一般收入。财库局另拟修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，其中拟就虚拟资产交易服务提供者、虚拟资产管理服务提供者、虚拟资产托管服务提供者等设监管制度。其他新增议程尚有修订《税务条例》，以落实2025年《施政报告》及2026/27年度《财政预算案》中订立税务优惠以吸引企业来港的建议等。

另外，立法议程更新本删除了4项法案，当中包括医卫局负责的《基层医疗条例草案》、《医疗器械条例草案》，而2026年道路交通（修订）条例草案及《仲裁条例》修订亦被剔除。