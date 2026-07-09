施政报告2026｜自由党设倡发回归30周年特别消费券 「市民花300元 政府贴100元」

《施政报告2026》公众咨询已于6月29日展开，政府正同步就《施政报告》及香港首个「五年规划」收集公众意见。自由党今日（9日）向行政长官提交新一份《施政报告》建议，围绕13大主题，提出共139项建议，其中包括建议设立「北都发展投资者入境计划」、推出回归30周年特别消费券、提高子女免税额等。

邵家辉倡设北都发展投资者入境计划

自由党主席邵家辉建议设立「北都发展投资者入境计划」。他指过去政府推出最低投资门槛为3,000万元的「新资本投资者入境计划」及各类专才计划，未必能直接在本地创造就业。新计划建议来港新投资者必须带来最少2,000万元的投资，其中1,000万元必须投资于实体店舖或公司，为北都发展注入实质经济动能。

邵家辉解释，现行「新资本投资者入境计划」方案容许申请人将1,000万元投资于金融服务，其余2,000万元则可用于投资楼房。而「北部都会区投资者入境计划」，则要求将1,000万元集中投资于北都的实体店舖或实体产业。邵家辉指，虽然优秀人才来港发展令本地市民对部分职位的就业前景难免存有忧虑，若新入境人才能在港投资实体产业，将可为本地市民创造更多工作就业机会，相信本地居民会欢迎。他强调，特首对北都发展是「心急如焚」，因此吸引更多投资者，认为「大有大嘅投资，细有细嘅投资」。烈酒税方面，邵家辉表示，将继续向政府争取调整烈酒税，以增强香港竞争优势。

在拓展市场方面，邵家辉建议协助本港电子商务扩展内地市场，包括扩阔「跨境电子商务零售进口商品清单」，让本港商家享有更多免税优惠。同时，他倡议将香港打造成为「标准国际合作平台」，利用本港完善的法制与专业人才，协助内地优质产品与国际标准对接，开拓全球市场。

适逢明年为香港回归30周年，邵家辉提倡推出特别电子消费券，以「市民消费300元、政府津贴100元」模式，带动本地零售、餐饮及服务行业的消费气氛，强调「重点系一定要留港消费」。

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李镇强倡提高子女免税额

自由党副主席李镇强表示，北都未来预计新增300万人口，建议政府应及早制定专属的人口政策。他忧虑若大量人口从九龙、港岛等旧区迁入，会导致旧区消费力流失、出现「空心化」等现象，亦向特首表达对北都「开荒期」过长的担忧。

在大湾区协同效应方面，李镇强建议香港应发挥「背靠祖国、联通世界」的优势，建立认证及检测中心，特别是标准化的新鲜食品及冷链分拨中心。同时，大湾区可联手举办盛事与体育赛事，以促进区内贸易及经济增长。

在改善民生及鼓励生育方面，李镇强建议允许外佣开支扣税，并大幅提高子女免税额，提倡首名子女免税额增至15万元、第二名增至30万元、第三名则增至60万元。

针对基层医疗负担，李镇强关注非药物名册药物及标靶药物费用昂贵的问题，促请中央政府统筹进行议价，降低基层病人的药费负担，免却市民长途跋涉到内地购药。

拓太空经济与AI枢纽 针对夜经济输外劳

自由党副主席、法律界议员陈晓峰建议本港做好人工智能在验测、认证、登记的工作，成为国际机械人枢纽，令世界可以「Think AI, Think Hong Kong」，支持香港创科发展，增加就业机会。

至于太空经济，陈晓峰指太空经济增长幅度大，但形容在法律上是「真空」，建议本港落实成为国际太空经济争议解决中心，善用本港在调解仲裁方面的独特国际优势。

自由党、饮食界议员梁进表示，已向特首提出对饮食业输入外劳、工资中位数等意见；并就推动饮食业转型，向政府在食物牌照、酒牌及「宠物经济」等议题提出意见。他建议会否针对夜间经济推出特别补充劳工。

记者、摄影：李健威、张颂恩