大棋盘︱离任议员「笑看风云」谈当今生态 赞颂说话有弦外之音？

新一届立法会上任半年之际，被黄锦辉醉驾风波抢去舆论焦点，虽然当事人迅速辞职，但对立法会形象的损害已经造成。社会对立法会议员表现有意见，并非今日才发生，即使是一班不在其位的离任议员，对近年议会生态亦各有看法。据闻，多名今届退下火线的前议员，早前发起一场「第七届旧生会」聚会，风花雪月之余，席间也有谈及当今政治生态。

据悉有关聚会在6月底、于尖沙咀一间酒店中菜厅举行，约20名「毕业」议员出席，包括前主席梁君彦、前「班长」廖长江等领袖人物，亦有个别立法会秘书处人员。一众前议员席间表示，很珍惜旧日在议会相处合作的情谊，希望定期聚会，「同学会」由此诞生。

退一步海阔天空？ 退任老鬼笑言： 个人fit咗，命都长几年

据与会者说法，聚会主要是闲话家常，谈时事、法律、世界杯以至风花雪月，没太多「讲人坏话」内容。不过席间亦难免提到近年议会生态，据闻有人称赞梁君彦担任大主席9年，期间为议员「顶住」不少压力，似有弦外之音。亦有前议员笑指，现时立法会「规矩」增加，自言未必适应得来，离任也有一定「好处」，认为管理纪律和议员感受之间需取得平衡。不过也有人为此辩护，认为管理风格相当程度受政治环境转变的影响使然。

去年立法会选举，年届七十的议员「一个不留」，期间传出有人力争留任不果，无奈宣布弃选。不过退一步海阔天空，有退任「老鬼」直言，过去多年营营役役在立法会工作、在修例风波危难之时保护议会尊严，自问有汗马功劳，但一来议会工作困身，要放弃大部分个人喜好；二来亦一定程度将目光局限在议会中，经常忧心工作有否疏漏、随时被传媒发现，乃至席位不保。

另一人坦言，去年刚获悉未能连任时，难免「有少少唔开心」，但所谓塞翁失马焉知非福，本身年事已高，退休后多陪伴家人、重拾年轻时的兴趣也是好事，更笑言：「以前无咁多机会跑海边，呢半年个人fit咗，命都长几年。」抽离一点看当今议会，笑看风云，也不失为另一种视角；若仍有心有力，政府自另有任用。

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也有离任议员不讳言，以往不理解市民为何对立法会工作不感兴趣，现在跳出议事厅，自己也没太多留意或追看议会新闻，认为议员工作要更加贴地气，拉近与公众距离。他期望新一届议员工作上手后，多就不同议题发声，令其他「敢言」议员不至太孤单。

提到立法会规矩，今届议会生效的《立法会议员守则》规定，议员须每年提交工作报告，公众可在立法会网站查阅。不过今届议会协调小组再提高要求，除了每年2月提交年度工作报告，每半年亦要提交一次工作简报，以9月为限期。

虽然上半年刚刚才过去，但翻查立法会网页，截至昨晚已有至少3名议员特别「勤力」提早交功课，其中选委界陈曼琪、商界姚祖辉已上载半年报告，选委界林筱鲁亦已分别上载今年1至3月及4至6月工作报告。提交报告对增加工作透明度，肯定是好事，但要提升和维护立法会整体形象，仍需要每一位代议士在言行和议政质素上付出更多努力。

聂风