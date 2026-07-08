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《香港案件判刑》第12版正式发布 新增贩运危险药物指引及国家安全罪行

政情
更新时间：22:46 2026-07-08 HKT
发布时间：22:46 2026-07-08 HKT

由前刑事检控专员江乐士修编的本港法律参考书《Sentencing in Hong Kong（香港案件判刑）》第12版于今日（8日）举行新书发布会，邀请律政司副司长张国钧作主礼嘉宾，现场共有超过百位嘉宾出席见证。新书除了加入贩运危险药物指引及国家安全罪行，未来亦将推出网上版。

江乐士于致辞时忆述著作的起源，强调香港拥有本地量刑参考书的重要性，「在我初到香港时，本地并没有量刑方面的本地法律文本。随著时间的推移，这种情况越来越令人不满，香港显然需要一本属于自己、有关量刑的文本。」他亦补充，多年来累积的大量本地判例法「完全理据充分地」支持了对本地参考资料的需求，又称「香港值得拥有属于自己的量刑文本」。

《Sentencing in Hong Kong（香港案件判刑）》第12版更新内容，涉及贩运可卡因、海洛英和冰毒的最新判刑指引、加刑和减刑因素的新处理方法、多项罪行的刑期计算、减刑以及国家安全罪行的量刑。江乐士称，「量刑从不固步自封」，最新版本包含了上一版以来「诸多的变化」；又提到，量刑「是一个影响整个社会的问题」，因此「每个人都应该对此感兴趣」。

律政司副司长张国钧于致辞时强调，量刑在维持公众对刑事司法公正信心方面的角色。他指出，量刑「绝非单纯计算刑罚的技术性工作」，而《Sentencing in Hong Kong（香港案件判刑）》自第一版以来，一直担任「法律执业者不可或缺的指南」。 

 

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