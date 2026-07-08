首届LEAP East在港举行 陈茂波 : 今年稍后将再率团访问沙特

​LEAP East 2026国际科技与信息技术展今日（8日）在香港会议展览中心正式揭幕。财政司司长陈茂波欢迎首届LEAP East在香港举行，指今次是LEAP会议首次在沙特阿拉伯以外地区举办，活动彰显香港与沙特阿拉伯的伙伴关系不断深化，亦突显香港作为连接中国内地与世界的独特门户角色。他乐见LEAP East未来三年继续在港举行。

展览有来自30个国家及地区共超过35 000人出席

陈茂波、创新科技及工业局局长孙东与沙特阿拉伯通讯与资讯科技大臣Abdullah Alswaha共同出席开幕典礼，欢迎来自30个国家及地区逾340位演讲嘉宾及450家展商、共超过35 000人出席活动。

陈茂波指出，香港具备成为理想创新基地的多项优势，包括实行普通法制度，健全的知识产权保护，资金、货物、人才与数据的自由流动，简单低税制，以及安全稳定的营商环境。

他阐述支撑香港创新发展的三项主要策略：第一，善用活跃的资本市场、创业投资及私募基金，并配合政府耐心资本的支持，充分发挥「金融+」的综合优势；第二，积极推动「人工智能+」，将人工智能定位为策略性产业，并促进其赋能跨领域的应用；第三，通过北部都会区的规划建设，并深化与粤港澳大湾区各城市的协作，推动科技、人才、教育与产业的一体化融合发展。

陈茂波邀请沙特阿拉伯及海湾地区的企业善用香港作为国际集资与风险管理平台，并指出香港特别行政区将持续深化与沙特阿拉伯在创新、基建、绿色科技、医疗健康、先进制造及专业服务等领域的合作。他同时透露，计划于今年稍后再次率团访问沙特阿拉伯，届时将带领基建、绿色科技、医疗健康及先进制造业的领军企业，以及金融、投资和专业服务界的代表，一同探讨具体项目与未来合作方向。

创新科技及工业局为LEAP East 2026国际科技与信息技术展的香港政府支持机构。孙东教授在开幕典礼致辞时感谢沙特阿拉伯将LEAP East 2026国际科技与信息技术展带来香港，并回顾2024年到访利雅得，促成双方在科技领域的合作。

孙东指出，香港正致力构建一个完善的创科生态圈，并策略性聚焦发展生命健康科技、人工智能与机械人，以及先进制造与新能源科技等领域。他强调香港具备强大的研发实力，并以旗舰项目InnoHK创新香港研发平台为例，指出其38间实验室正与全球逾30间顶尖研究机构合作。他亦提及香港正迅速发展数码基建，包括沙岭数据园区。该园区预计到2032年将提供达每秒18万PFLOPS（千万亿次浮点运算次数）的算力，相当于目前算力的36倍，将香港打造成国际数据枢纽。为加速研发成果转化及推动新型工业化，政府已透过三项各港币100亿元的资助计划，合共投放超过38亿美元。

孙东强调香港作为国际交流的「超级联系人」及「超级增值人」的角色，并指出香港在「一国两制」下拥有背靠祖国、联通世界的独特优势，是内地企业走向全球，以及沙特阿拉伯和中东企业进入内地和亚洲市场的理想门户。他重申香港乐意与全球伙伴携手共创可持续、创新的未来。

一连三日的LEAP East 2026国际科技与信息技术展于7月8日至10日举行，涵盖人工智能、深度科技、智慧城市和新能源产业等多个科技领域，为投资者和初创企业打造综合生态系统，促进跨境产业合作。由创新科技及工业局设立的香港展馆，展示香港创科发展及科研成就。