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白石角站｜消息：拟座落中大综合生物医学大楼附近 靠近科学园便通勤 弃教大运动场选址

政情
更新时间：18:19 2026-07-08 HKT
发布时间：18:19 2026-07-08 HKT

筹划多年的港铁东铁线白石角站四度延期后，近日终于有新进展。政府已将「白石角车站综合发展项目」提交大埔区议会，将于本周五（10日）的会议上讨论，据了解相关文件会在明日（9日）出炉。消息人士表示，政府研究新站由原本的教大运动场，南移迁往近中文大学位置，预料会在香港中文大学罗桂祥综合生物医学大楼附近、白石角私人屋苑嘉熙的对面土地。民建联主席、立法会新界东北议员陈克勤向《星岛》表示，新方案较接近科学园，位于科学园及白石角一带中心位置，相信能更便利白石角的居民与科学园的上班人士，为社区带来更大裨益。

陈克勤冀2033年或之前通车

陈克勤表示，与民建联团队一直敦促政府从速落实兴建白石角站，未来亦会继续监察兴建白石角站落实进展。政府早前回复表示，会研究采用「组装合成」建筑法（MIC）及「装配式设计」（DfMA）等技术以提升效率，缩短工期，期望有关工程进度能进一步加快，以达成2033年或之前通车的目标。

白石角项目早在2021提出 多次延期

白石角项目早在2021年由时任行政长官林郑月娥于《施政报告》提出，拟于东铁线大埔墟站与大学站之间增设车站，选址位于目前用作香港教育大学运动中心的约5公顷用地。方案原定于2024年年中公布，惟先后多次延期，先延至2024年年底，再延至2025年第二、三季。发展局局长宁汉豪曾在立法会表示，希望今年内尽早公布白石角综合发展的具体建议，又探讨如何善用教育大学运动场搬迁后释出的土地兴建私营住宅，透过私楼发展权收益为项目提供财务支撑。

据了解，白石角最新方案是放弃由原本的教大运动场选址，南移迁往近中文大学位置，预料会在中大罗桂祥综合生物医学大楼附近、白石角屋苑嘉熙的对面土地。

被问及如何评估缓解现有的交通压力，及会否收集附近地点，如科学园及中大等持份者意见。陈克勤表示，现时在平日上下班的繁忙时间，大学站附近道路及吐露港公路都经常出现挤塞，希望政府能就整体的交通压力进行评估，并制订短中期的缓解方案。他又指，与团队正草拟一份有关白石角站的问卷，准备发给白石角一带居民，收集意见后会撰写报告提交给政府部门，以完善「白石角车站综合发展项目」。他透露政府正进行地区咨询，本周将咨询沙田区议会和大埔区议会。

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白石角站︱大埔区议会周五讨论「综合发展项目」 议员倡先建站后发展 盼2033年或之前通车

经民联大埔区议员罗晓枫表示欢迎，只要有行人天桥接驳白石角站与白石角一带屋苑，弃用原本的教大运动场选址问题不大。他指接获包括业主委员会代表等逾百名居民联署，期望如期在2033年或之前通车，强调「先建站、后起楼」，最重要先完善交通配套。

记者：黄子龙

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