百名内地法官修毕大湾区涉外审判人才研修班 律政司、法官及大律师三方主讲体现法治核心

由律政司辖下的香港国际法律人才培训学院，联同广东省高级人民法院合办的「大湾区涉外审判人才研修班」，今日（8日）下午在广州举行结业仪式。在一连三日的培训课程中，除了律政司司长林定国早前出席开幕仪式及演讲外，香港大律师公会一共派出七位资深大律师，及数位大律师主讲六场专题讨论。公会副主席薛日华表示，研修班由律政司、法官及大律师三方合作，分别讲解香港在一国两制下普通法制度的独特优势、抗辩式的制度下法官与律师的角色，以及各类型民事法律的实务原则，正正体现香港检控、司法、大律师三方互相尊重、各司其职的法治核心精神。

薛日华﹕法官维护公义担当重要角色

薛日华在最后一日的研修班，联同公会土地、信托及遗嘱认证专业委员会主席文本立，上午先向超过100名参与研修班的资深法官，解构债券和股份押记登记，下午再与最高人民法院及广东省高级人民法院的法官，就涉外担保案件处理展开对谈。薛日华表示，大律师作为独立的讼辩专家，在法庭处理诉讼经验丰富，因此有不少大律师加入司法机构担任法官，或获委任为暂委法官，公会作为法律专业团体，深明法官在履行法治及维护公义担当非常重要的角色，一直支持所有协助司法机构、提高司法效能的措施和倡议。

香港大律师公会副主席薛日华资深大律师指研修班由律政司、法官及大律师三方合作讲解，体现香港法治核心精神。

薛日华（前排中）与公会土地、信托及遗嘱认证专业委员会主席文本立资深大律师（前排右二）为研修班主讲。

大律师公会共有七位资深大律师获邀作为研修班主讲嘉宾。

参与研修班的法官来自广东、广西、海南、湖南等等32个省市，在68家法院中专责处理涉外及破产审判。

王永恺﹕内地商事法庭经验值得借镜

公会的名誉秘书及财政王永恺及仲裁专业委员会副主席黄旭伦 ，在星期二的课程中，讲解按揭的法律实务运作，并与深圳市中级人民法院、横琴粤澳深度合作区人民法院、海南一中院海南自由贸易港第一国际商事法庭的法官，就法院与法官的角色展开对谈。王永恺表示内地最高人民法院早已设立国际商事法庭，专门处理国际跨境商业纠纷，而香港国际商事法庭成立后，判决将与内地相互认可和执行，值得香港借镜经验。

大律师公会七资深大律师解构民事法

公会共有七位资深大律师获邀作为是次研修班主讲嘉宾，其中执委会会委员林定韵就公司能力股份押记作出分析，而内地事务常委会委员陈浩淇及大律师资格考试常委会副主席钱孝良，则分享香港担保法的一般原理，及合同法基础担保和弥偿。参与研修班的法官来自广东、广西、海南、湖南等等32个省市，在68家法院中专责处理涉外及破产审判。