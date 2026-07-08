公务员︱林琳动议强化公仆效能 陈祖光斥赏罚不对等「十功不补一过」 冀大刀阔斧改革

立法会大会今日（8日）辩论由民建联林琳提出的「强化公务员治理效能」无约束力议员议案。曾是公仆的选委界陈祖光表示，​新时代下市民大众对政府的期望，已从过去的「被动管理」转变为今天的「主动引领」。惟现行的行政文化依然僵化，公务员在「不求有功、但求无过」的氛围下，往往流于程序公义，缺乏破局胆识。他强调，现行体制赏与罚的后果严重不对等，造成了「十功不能补一过」的荒谬局面，公务员大胆创新期间不慎犯了一次错，面临的就是铺天盖地的公审，甚至直接断送晋升前途。

公务员「唯唯诺诺、按本子办事」

陈祖光表示，当管理层在政策计划上出错，往往找执行人员来顶罪，高层为了推卸战略错误，往往拿着放大镜挑剔前线的技术瑕疵，直接造成了前线公务员「唯唯诺诺、按本子办事」的死板风气。前线明知计划有漏洞也不敢提，因为只要照规条办事就能安全免责。这种歪风，正在蚕食政府的管治灵活性。

他强调「再强大的队伍，如果没有一个敢于担当、勇于负责的领导人，最终都只会沦为毫无绩效、因循守旧的团队。​再完美的规划，如果没有一支敢拼、敢创、敢担当的公务员团队去执行，最终也只会流于纸上谈兵。」期望特区政府能以刀刃向内的勇气，大刀阔斧改革行政文化，提效提质，不负广大市民的长远期望。

提出动议的林琳表示，公务员作为特区管治体系中最前线、最核心的执行团队，其工作心态、思维视野及执行手法，直接关系到政府各项方针政策、民生服务及社会建设能否真正落地，亦决定市民能否切实感受到施政成效。然而，目前部分公务人员仍停留在较为传统、被动的工作模式，缺乏主动解决难题的意识，亦欠缺前瞻性的规划视野。各部门之间存在各自为政、不求突破的风气，难以适应新形势下的治理需求。

林琳表示，呼吁全体公务员必须积极转变角色，从被动执行工作，转向主动创造成效、主动纾困解难、主动改善施政。同时强调，所有人都必须牢固树立正确的宪制观念，具备大局视野，坚守服务市民的初心，以实际行动回应社会期望，推动特区治理不断进步。

记者：黄子龙