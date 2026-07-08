田北辰促正视高龄商用车司机意外 倡设强制退休年龄及引入科技验身

近期本港屡次发生涉及高龄商用车司机的交通意外，引起社会广泛关注。实政圆桌召集人田北辰今(8日)在社交平台发文，批评政府在处理高龄商用车司机问题上「拖拖拉拉」多年。立法会将于下周开会讨论相关事宜，田北辰就此提出三大关注点，促请当局从严把关，保障道路安全。

倡设验身问责机制 交医委会跟进严重意外

针对现时高龄司机的体格检验机制，田北辰指出，若司机在通过「一年一检」后的一年内发生严重意外，外界难以判断是司机身体状况急剧转变，抑或是负责评估的医生「得过且过」。他建议，这类严重意外个案事后应交由香港医务委员会跟进调查，以厘清在体格测试过程中是否存在人为疏忽或草率批核的情况，从而加强医生的问责机制。

田北辰指出，若司机在通过「一年一检」后的一年内发生严重意外，外界难以判断是司机身体状况急剧转变。资料图片

指「最高工时」未足够 促考虑强制退休

除了基本的身体机能，田北辰强调专注力与疲劳程度对驾驶表现有重大影响。他指出，部分司机可能在测试时表现正常，但实际长时间驾驶后容易疲劳。由于现时缺乏具成本效益的方法去检测驾驶者的「易倦程度」，他认为单靠订立「最高工时」未必能解决问题。基于人命攸关的考量，他强烈建议政府必须考虑为商用车司机设立强制退休年龄，具体年龄界线可作进一步商讨；并强调当局不应因强制退休可能带来的其他实务或配套问题而「斩脚趾避沙虫」。

吁借鉴内地经验 引入仪器客观评估

在验身技术方面，田北辰建议政府善用成熟科技以达到公平公正的评估。他引述内地经验指，当地早已利用仪器协助评估司机的身体状况，过程中虽仍有医生参与，但高科技仪器的介入大大提升了检验的效率与客观性。他呼吁香港政府应加快借鉴有关系统，引入高科技仪器作客观的体格评估。