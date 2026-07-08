北都︱大学城面积拟增至300公顷 蔡若莲 : 最大化聚集高端人才效益

有议员关注北都大学教育城将发展成达至1000公顷或以上的总体大学城区。教育局局长蔡若莲表示，政府将大幅增加洪水桥、牛潭尾及新界北三个大学城区的原有校园面积至300公顷，并结合邻近的重点产业用地、特色保育区、体育康乐及文化设施，以及周边生活社区，将空间规划扩展至涵盖科技、产业及城市空间的综合布局，形成逾1000公顷的大学城整体规划，提升质素及扩展容量，最大化聚集高端人才的效益。

她续称，作为首个推出的大学城区，洪水桥将定位为智慧制造应用高等教育及国际化人才培育中心，并与邻近的高端专业服务及人才培训联合发展。该区将设有高端专业服务商业楼面、洪水桥产业园以推动智慧生产、高增值物流的现代物流园、多元企业及科技用地，以及流浮山的数码科技枢纽及生态旅游节点，并邻近元朗创新园的微电子中心。院校可利用洪水桥大学城推展校园发展，聚焦前沿跨学科研究，回应大湾区重点产业的学术及科技需求，推动区域整体发展。

牛潭尾大学城将为生命科学等先进产业创新发展提供重要平台

至于牛潭尾大学城将为生命科学与健康科技、人工智能、机械人及微电子等先进产业的创新发展提供重要平台。河套深港科技创新合作区及新田科技城将成为支撑牛潭尾大学城科技、产业及人才元素的主要基地。院校可利用合作区及新田科技城的研发平台、试验基地及产业资源，结合牛潭尾的综合医学教研医院及第三所医学院，促进基础研究与应用转化的紧密衔接。

新界北大学城将融合艺术与科技、研发及产业发展，汇聚艺术、文化及康乐设施，以支援新兴产业及传统产业的现代再工业化，推动院校与产业合作，加快科研成果商品化。政府将鼓励院校积极推动产教融合，为新兴产业提供人才支持。除院校发展外，政府亦会在土地规划上保留灵活性，以应对未来需要。

在策略发展层面，她表示北部都会区的整体规划必须保持灵活，以应对社会及科技迅速发展带来的变化。在制定分区计划大纲图时，政府将继续为大学城用地保留最大灵活性，允许各类与专上教育相关或支援其发展的用途。

记者：郭咏欣