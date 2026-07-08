Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北都︱立法会首读《条例草案》 发展局：争取年内通过主体法例 再提交首批附例

政情
更新时间：15:39 2026-07-08 HKT
发布时间：15:39 2026-07-08 HKT

立法会今日（8日）首读《北部都会区发展条例草案》。发展局局长宁汉豪表示，北都已进入全面动工和企业导入阶段。政府必须加快建设，并迅速应对企业的需要。国家「十五五」规划明确支持加快北都建设，充分体现国家对北都发展的高度重视，也是香港融入和服务国家发展大局的战略方向。她强调，现阶段会聚焦主体法例的审议，争取今年内通过，当通过条例草案后，当局才会将首批附属法例提交立法会。

授权可就6个范畴订立附属法例

宁汉豪表示，政府最近一年以来部署为北都发展引入专属法例，务求透过简化和工程审批有关程序，加快北都工程建设，并且透过进一步精简规划和地政程序，以及便利跨境流动，促成企业落户，并且助力产业营运。《条例草案》将指明便利北都发展的6个政策范畴，并授权行政长官会同行政会议可就6个范畴订立附属法例，制定相关政策措施的落实细节。

宁汉豪表示，《条例草案》将只适用于北都范围，因应需要，部分便利措施可以只适用于北都内的指定范围。《条例草案》会划定为北都范围，而行政长官会同行政会议将有权在两个指明情况下修订北都范围，包括因应北区或元朗区的行政区界线改动，或相关分区计划大纲图的界线改动。

《条例草案》简化规划程序  原需至少9个月的流程缩至仅两个月

她续指，《条例草案》以更简单、更快捷的规划程序，就北都指定范围的土地或建筑物申请改变土地用途或放宽发展参数／要求，将原本通常需要至少9个月的流程缩短至只需两个月。另外，宁汉豪表示，《条例草案》建议订明如前土地业权人或其他申索人未能在政府发出的暂支款项要约中列明的3个月限期内接纳该暂支款项要约，则有关款项于限期届满后不得再孳生利息。《条例草案》亦会为指定地区成立法定法团，建议赋权行政长官会同行政会议可就成立法定法团相关事宜订立规例。

宁续说，政府已在今年3月进行为期约两个月的公众咨询，并咨询立法会发展事务委员会。社会普遍支持为加快北都发展订立专属法例，现阶段会聚焦主体法例的审议，当通过条例草案后，当局才会正式将首批附属法例提交立法会，争取今年内通过。

记者：黄子龙

相关新闻：

内会︱陈振英引述陈国基：政府将于7月提交北都专属法例草案 为地政程序拆墙松绑

北都专属法例｜政府微调四范畴 简化程序扩至沙岭数据园区 现阶段无意扩大适用范围至北都以外
 

最Hit
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
49分钟前
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
6小时前
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
6小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
2026-07-07 14:04 HKT
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
影视圈
3小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
10小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
4小时前
公屋装修$10万完工？网民求教3至4人单位可行性 资深师傅话做得到：惟这2部份要落足本
公屋装修要悭钱? 网民求教3至4人单位$10万完工 资深师傅：做得到 惟这2部份要落足本
生活百科
23小时前
70年代TVB花旦陈嘉仪罕现身 状况与真实年龄截然不同 网民惊叹岁月不催人：咁多年都冇变过
70年代TVB花旦陈嘉仪罕现身 状况与真实年龄截然不同 网民惊叹岁月不催人：咁多年都冇变过
影视圈
7小时前