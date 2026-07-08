北都︱立法会首读《条例草案》 发展局：争取年内通过主体法例 再提交首批附例

立法会今日（8日）首读《北部都会区发展条例草案》。发展局局长宁汉豪表示，北都已进入全面动工和企业导入阶段。政府必须加快建设，并迅速应对企业的需要。国家「十五五」规划明确支持加快北都建设，充分体现国家对北都发展的高度重视，也是香港融入和服务国家发展大局的战略方向。她强调，现阶段会聚焦主体法例的审议，争取今年内通过，当通过条例草案后，当局才会将首批附属法例提交立法会。

授权可就6个范畴订立附属法例

宁汉豪表示，政府最近一年以来部署为北都发展引入专属法例，务求透过简化和工程审批有关程序，加快北都工程建设，并且透过进一步精简规划和地政程序，以及便利跨境流动，促成企业落户，并且助力产业营运。《条例草案》将指明便利北都发展的6个政策范畴，并授权行政长官会同行政会议可就6个范畴订立附属法例，制定相关政策措施的落实细节。

宁汉豪表示，《条例草案》将只适用于北都范围，因应需要，部分便利措施可以只适用于北都内的指定范围。《条例草案》会划定为北都范围，而行政长官会同行政会议将有权在两个指明情况下修订北都范围，包括因应北区或元朗区的行政区界线改动，或相关分区计划大纲图的界线改动。

《条例草案》简化规划程序 原需至少9个月的流程缩至仅两个月

她续指，《条例草案》以更简单、更快捷的规划程序，就北都指定范围的土地或建筑物申请改变土地用途或放宽发展参数／要求，将原本通常需要至少9个月的流程缩短至只需两个月。另外，宁汉豪表示，《条例草案》建议订明如前土地业权人或其他申索人未能在政府发出的暂支款项要约中列明的3个月限期内接纳该暂支款项要约，则有关款项于限期届满后不得再孳生利息。《条例草案》亦会为指定地区成立法定法团，建议赋权行政长官会同行政会议可就成立法定法团相关事宜订立规例。

宁续说，政府已在今年3月进行为期约两个月的公众咨询，并咨询立法会发展事务委员会。社会普遍支持为加快北都发展订立专属法例，现阶段会聚焦主体法例的审议，当通过条例草案后，当局才会正式将首批附属法例提交立法会，争取今年内通过。

记者：黄子龙

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