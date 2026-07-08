Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艺术馆等26指定设施引入市场化营运模式 文体旅局：博物馆有重要使命 不能过份商业化

政情
更新时间：14:32 2026-07-08 HKT
发布时间：14:32 2026-07-08 HKT

有议员关注如何在不影响公共服务的基础上，公营博物馆应积极拓展多元化收入渠道。文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，今年4月就26个指定设施，如香港艺术馆及香港科学馆邀请投标，以引入市场化营运模式，预期于今年底委任营运商，而相关收入及成本将取决于中标者所建议的月费水平及活动的实际开支。措施落实后，康文署将持续评估其经济效益。

收14份意向书部分概念及建议具参考价值

她续称，去年《施政报告》宣布，康文署将在指定设施引入市场化营运模式，提供更多元的增值活动，包括在博物馆休馆日租予商业或私人用途，以及开放更多场地供租用。康文署于去年底就相关设施引入市场化营运模式邀请提交意向书，共收到14份，回复者包括活动或广告策划公司及地产发展商，其中部分概念及建议具参考价值。

她表示，康文署一向欢迎与企业及商业品牌跨界合作，藉其品牌效应推广博物馆活动，过往康文署博物馆与商业品牌合作推出的跨界产品包括手机壳、食品及积木套装，展望未来，康文署将继续在市场化营运模式下探索更多合作计划。

M+及香港故宫25至26年度合并收入增逾两成

另外，她指西九文化区，M+及香港故宫文化博物馆均积极拓展收入来源，两馆的展览及文化创意产品深受市民欢迎，目前入场收入、赞助及商业收入各占总收入约三分之一。两馆于2025至2026年度的合并收入较前一年增加逾两成。

她更透露，西九文化区两间博物馆共有7名高级行政人员，2025至2026年度的薪酬开支总额约2090元。西九文化区管理局在调整薪酬时，会考虑多项因素，包括香港市场薪酬及经济状况、员工流失率及管理局的财政状况，以及行政人员的工作表现及现有薪酬水平。

7.1起博物馆及各表演场地设自助捐款机

她表示，筹款收入是西九文化区最重要的收入来源之一，约占整体经常性营运收入三分之一，2025至2026年度，西九文化区管理局的筹款收入达2.19亿元，较上年度增加逾三成。管理局借鉴海外文化机构的经验，吸引个人捐款，并自今年7月1日起在博物馆、表演艺术场地及其他场地设置自助捐款机，方便市民支持西九文化区推动艺术及文化发展。

提出质询的保险界陈沛良表示，虽然康文署博物馆是以公众教育及文化普及为首要使命，并非单以商业盈利为目的，但多年来财务状况都是不理想，整体的自负盈亏比率只有6.7％，远低于海内外同样由政府资助的博物馆，当局会否考虑参考其他地区的例子，并结合本港实际情况，为康文署博物馆财务可持续发展等方面，设立具体要求及积效指标，促博物馆不得过份依赖公帑资助。

罗淑佩：博物馆有重要使命不能过份商业化

罗淑佩表示，康文署开放设施举办商业活动，正是为了开源，但署方博物馆有其重要使命，故不能过份商业化。至于博物馆是否可以自负盈亏，她指2016年经立法会同意，博物馆目前整体来说是免费的，令到收入相对不会有大的增加。

记者：郭咏欣

相关新闻：

西九财赤︱M+、香港故宫博物馆等7.1起首设自助捐款机 冯程淑仪 : 冀支持西九工作

最Hit
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
4小时前
国泰飞往伦敦客机在罗马尼亚上空一度失联　北约派战机升空警告
突发
3小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
2026-07-07 14:04 HKT
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
5小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
9小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
4小时前
03:54
星岛申诉王 | 公屋走廊堆满包裹变私人仓库 直击揭户主影坛身份：我有囤物症
申诉热话
7小时前
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
「朱翁」朱维德离世享年95岁 家人盼安静处理后事：感谢关心与体谅
影视圈
2小时前
70年代TVB花旦陈嘉仪罕现身 状况与真实年龄截然不同 网民惊叹岁月不催人：咁多年都冇变过
70年代TVB花旦陈嘉仪罕现身 状况与真实年龄截然不同 网民惊叹岁月不催人：咁多年都冇变过
影视圈
6小时前
公屋装修$10万完工？网民求教3至4人单位可行性 资深师傅话做得到：惟这2部份要落足本
公屋装修要悭钱? 网民求教3至4人单位$10万完工 资深师傅：做得到 惟这2部份要落足本
生活百科
21小时前