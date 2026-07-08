艺术馆等26指定设施引入市场化营运模式 文体旅局：博物馆有重要使命 不能过份商业化

有议员关注如何在不影响公共服务的基础上，公营博物馆应积极拓展多元化收入渠道。文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，今年4月就26个指定设施，如香港艺术馆及香港科学馆邀请投标，以引入市场化营运模式，预期于今年底委任营运商，而相关收入及成本将取决于中标者所建议的月费水平及活动的实际开支。措施落实后，康文署将持续评估其经济效益。

收14份意向书部分概念及建议具参考价值

她续称，去年《施政报告》宣布，康文署将在指定设施引入市场化营运模式，提供更多元的增值活动，包括在博物馆休馆日租予商业或私人用途，以及开放更多场地供租用。康文署于去年底就相关设施引入市场化营运模式邀请提交意向书，共收到14份，回复者包括活动或广告策划公司及地产发展商，其中部分概念及建议具参考价值。

她表示，康文署一向欢迎与企业及商业品牌跨界合作，藉其品牌效应推广博物馆活动，过往康文署博物馆与商业品牌合作推出的跨界产品包括手机壳、食品及积木套装，展望未来，康文署将继续在市场化营运模式下探索更多合作计划。

M+及香港故宫25至26年度合并收入增逾两成

另外，她指西九文化区，M+及香港故宫文化博物馆均积极拓展收入来源，两馆的展览及文化创意产品深受市民欢迎，目前入场收入、赞助及商业收入各占总收入约三分之一。两馆于2025至2026年度的合并收入较前一年增加逾两成。

她更透露，西九文化区两间博物馆共有7名高级行政人员，2025至2026年度的薪酬开支总额约2090元。西九文化区管理局在调整薪酬时，会考虑多项因素，包括香港市场薪酬及经济状况、员工流失率及管理局的财政状况，以及行政人员的工作表现及现有薪酬水平。

7.1起博物馆及各表演场地设自助捐款机

她表示，筹款收入是西九文化区最重要的收入来源之一，约占整体经常性营运收入三分之一，2025至2026年度，西九文化区管理局的筹款收入达2.19亿元，较上年度增加逾三成。管理局借鉴海外文化机构的经验，吸引个人捐款，并自今年7月1日起在博物馆、表演艺术场地及其他场地设置自助捐款机，方便市民支持西九文化区推动艺术及文化发展。

提出质询的保险界陈沛良表示，虽然康文署博物馆是以公众教育及文化普及为首要使命，并非单以商业盈利为目的，但多年来财务状况都是不理想，整体的自负盈亏比率只有6.7％，远低于海内外同样由政府资助的博物馆，当局会否考虑参考其他地区的例子，并结合本港实际情况，为康文署博物馆财务可持续发展等方面，设立具体要求及积效指标，促博物馆不得过份依赖公帑资助。

罗淑佩：博物馆有重要使命不能过份商业化

罗淑佩表示，康文署开放设施举办商业活动，正是为了开源，但署方博物馆有其重要使命，故不能过份商业化。至于博物馆是否可以自负盈亏，她指2016年经立法会同意，博物馆目前整体来说是免费的，令到收入相对不会有大的增加。

记者：郭咏欣

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