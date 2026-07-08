青年置业︱议员倡居屋白表首期降至5% 房屋局：须防青年贸然入市增加日后供款压力

现时本港青年置业困难。选委界议员庄家彬表示，有意见指将居屋白表最低首期降至5%，与绿表看齐，可减轻青年首次置业的成本负担，关注政府会否研究针对青年人推出首次置业免息贷款先导计划，协助他们上楼。房屋局局长何永贤今日（8日）表示，居屋现行定价是根据中低收入非业主住户家庭的可负担能力计算，强调如进一步降低白表申请者首期要求，或为首置青年提供首期免息贷款计划，可能令会未具足够负担能力人士贸然入市，故需审慎处理。

供应量已大增55% 料逾3万青年家庭可受惠

何永贤表示，在政府不懈努力之下，公营房屋包括出租公屋和资助出售房屋供应，已扭转「头轻尾重」的情况。连同简易公屋在内，未来五年的预计总体公营房屋供应量有196,000个单位。至于资助出售单位，何永贤表示，由今年3月底起计，未来五年房委会、房协将会提供大约60,000个资助出售单位，较本届政府上任时的五年期相比，居屋单位的供应比当时预计大幅增加55%。她认为不少青年人努力工作和储蓄，逐步向上流动，是社会很可贵的动力，值得肯定，当中资助出售单位是他们可以负担的选择，提及居屋买家大约有50%为40岁以下的青年，随著未来供应增加，当局预计将会有超过30,000个青年家庭可以受惠。

何续指，「居屋2025」有五个新居屋发展项目，提供接近7,000个单位出售，售价介乎150万到480万。假设单位售价为280万，白表买家只需要支付楼价一成做首期就可以置业，每月供款大概为11,300元，相信不少青年可以负担，房委会亦会为买家提供按揭贷款保证，便利买家拿到按揭贷款。此外，何永贤指，房委会由「居屋2024」开始推行家有初生优先选楼计划，相信受惠的大部分为年轻家庭，至今已经有超过800个家有初生家庭成功购买一手资助出售单位。

一篮子政策措施减低青年置业负担

何永贤表示，上述一篮子政策措施已经能够大大减低青年置业首期和相关开支，居屋现行定价是根据中低收入非业主住户家庭的可负担能力计算，强调「如果再进一步降低白表申请者首期要求，或为首置青年提供首期免息贷款计划，我哋要注意有意置业青年可能面对嘅风险，会唔会令到未具足够负担能力嘅人士，尤其是青年人贸然入市，而增加佢哋日后嘅供款压力。」故政府需要小心留意相关情况审慎处理。

她强调，只要青年人清楚知道未来机会有好多，举例「北部都会区将会带来重大潜力，佢哋就能够及早规划，喺房屋阶梯上上流，攀得更高，走得更远。」政府的房屋政策亦会继续不停步，持续留意社会，尤其是青年人需要，并且优化各项安排，协助青年人奋力向上。

谭镇国关注政府会否设KPI检视成效

新社联谭镇国表示，置业不仅是青年人安居乐业的重要基础，更是他们向上流动的关键里程碑，同时亦直接影响其生育意愿，关注政府未来会否设立具体的关键绩效指标（KPI），以检视相关计划的实际成效。何永贤表示，「居屋2025」中新增的「居屋青年计划」，为符合资格的年轻申请者提供额外一个抽签号码，当局将会收集相关数据，评估措施成效，并持续优化各项计划。

记者：黄子龙

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