ICAC发表新一份年报 宏福苑火灾后相关贪污投诉增加 廉署：已增拨资源打击贪污围标

廉政公署（ICAC）发表新一份年报，指出廉署定必主动对接国家「十五五」规划建议的反腐败工作，全面配合香港第一个五年规划，继续高效推进反贪，为国家及香港开拓新里程。

香港廉洁度全球排名升5位 位列亚洲第二

立法会议员及廉署贪污问题咨询委员会委员陈勇今日（7月8日）向立法会提交《廉政公署2025年年报》时表示，廉署去年继续以执法、预防、教育「三管齐下」策略肃贪倡廉，成绩有目共睹，又积极推动国际合作，为全球反贪事业作出重要贡献。

香港廉洁继续获国际评级机构高度认同。在国际反贪组织「透明国际」发表的《2025年清廉指数》中，香港廉洁度在全球182个国家/地区中排名第12位，较去年上升五位，在亚洲区位列第二名。

胡英明：廉署必定继续严厉执法全力打贪

廉政专员胡英明在年报指出，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(「十五五」规划建议）为国家未来五年发展作出了顶层设计和战略谋划，对香港有重大影响和启示。廉署定必主动对接「十五五」规划建议的反腐败工作，弘扬诚信文化，并全面配合香港特别行政区政府的五年发展规划，以确保香港能廉洁地对接国家的政策。

胡英明表示，廉署必定会继续严厉执法，全力打击贪污，捍卫香港法治，以肃贪倡廉的结果为目标，积极配合国家总体发展策略，支持行政长官和特区政府完善行政主导，继续在反贪战线上坚守岗位，高效推进反贪，为国家及香港开拓新里程。

胡英明表示，廉署必定会继续严厉执法，全力打击贪污，捍卫香港法治，以肃贪倡廉的结果为目标。

去年接1,780宗贪污投诉 按年减14%

廉署2025年共接获1,780宗贪污投诉（不包括选举投诉），较2024年减少14%，当中具名投诉维持约七成，反映市民信任廉署。而去年发布的廉政公署周年民意调查中，98.7%受访市民表示在过去一年没有亲身遇过贪污，与过去十多年的调查结果一致。

在公营机构贪污投诉方面，整体公务员团队维持廉洁奉公。廉署为政府部门及公共机构完成67份防贪审查工作报告，以降低公共行政范畴的贪污风险。廉署一直与各部门首长紧密合作，加强内部廉洁管治，提高整体效能。

私营机构方面，贪污投诉最多的界别仍然是廉署的工作重点。在楼宇管理及维修业方面，廉署去年6月牵头举办全港首个楼宇管理高峰论坛，联同其他持份者，包括相关政府部门及机构，凝聚各界力量，共同应对这类民生关注的问题。

继续打击楼宇维修工程中可能涉及的贪污围标

大埔宏福苑火灾发生后，市民大众更关注涉及楼宇管理及维修的问题，相关贪污投诉因而增加。廉署指已增拨资源，重点处理有关案件，并会继续与相关政府部门及监管机构合作，打击楼宇维修工程中可能涉及的贪污围标及其他不法行为。廉署亦会采取及早干预行动，提醒业主在判授合约时的贪污围标风险，堵截潜在违法活动，保障业主权益。

在金融及保险业方面，廉署深化推动《银行业诚信约章》，截至去年底，本港165间持牌及有限制牌照银行均已参与。在建造业方面，廉署去年5月侦破一个私人住宅发展项目的建筑地盘贪污造假，并已向屋宇署提供一系列防贪建议。

廉署持续锐意革新倡廉教育与宣传，打造沉浸式反贪教育体验，继开设「一九七四」咖啡厅后，又全面翻新廉署展览厅，大量引入科技元素吸引公众和游客。

大埔宏福苑火灾发生后，市民大众更关注涉及楼宇管理及维修的问题，相关贪污投诉因而增加。

廉政学院年内共举办20项国际课程

在推动全球反贪合作方面，廉署近年积极发挥「超级联系人」的角色，透过「走出去」及「引进来」双轨策略，与全球伙伴分享香港反贪经验，并积极配合国家建设廉洁「一带一路」的发展战略，与多个沿线国家的反贪机构签订合作备忘录，进一步拓展「一带一路」倡议下欧洲及中东区域的朋友圈。

与此同时，廉署继续透过与国际反贪局联合会(联合会)及香港国际廉政学院(廉政学院)组成的「反贪铁三角」，持续发挥香港在「一国两制」下的优势，在全球弘扬诚信价值和廉洁文化。

胡英明去年10月以联合会主席身份，首次获邀参与在南非举行的二十国集团反腐败工作小组会议，分享反贪经验，建立战略合作桥梁。

廉署又成功把廉政学院打造为国际培训平台，廉政学院年内共举办了20项国际课程，吸引约1,800名来自世界各地反贪及相关机构人员参与，说好香港法治和廉洁故事。此外，廉政学院去年举办了11项本地专业课程，共有逾800名不同界别的管理人员及专业人士参加。

此外，廉署不断深化与联合国毒品和犯罪问题办公室(联合国毒罪办)合作，促进反贪执法国际合作，例如与联合国毒罪办合编《监狱贪污风险管理指南》，支持联合国毒罪办辖下「全球反腐败执法机构业务网络」的发展，以及与联合国毒罪办及联合会在香港合办「Coding4Integrity亚洲青年反贪腐程式设计马拉松」。

胡英明表示，反贪之路从来都是硬仗连场。廉署会不断革新反贪策略，提升专业能力，善用创新科技，继往开来，拓展新里程。