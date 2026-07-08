环保署检视「绿在区区」招标安排 优化合约模式引入竞争 回收点迁至街市市政大楼等

环保署「绿在区区」现时有12个「回收环保站」、约600个「回收流动点」以及超过100套智能回收箱。有议员指署方正检视「绿在区区」的招标安排和要求，关注现时项目的进展。环境及生态局副局长黄淑娴今日（8日）表示，环保署已落实检视「绿在区区」的招标安排和要求，并推行多项措施以加强竞争及降低成本，务求在扩展回收服务的同时，更有效运用公共资源，相关措施主要集中在三方面，包括引入竞争和优化合约模式、迁入政府设施以降低租金，以及延长服务时间并推动自助回收。

12个回收便利点接获60份标书 市场反应踊跃

黄淑娴表示，环保署已经在2025年初的招标书，首次容许私营机构参与竞投涉及12个回收便利点，市场反应十分踊跃，共收到超过60份标书，营运支出较2021年至2022年期间批出的合约平均下降约两成，显示引入竞争能有效降低营运成本。她续指，2025年11月，环保署将50个公共屋邨回收便利点的合约由22份整合为14份，营运支出较2023至2024年期间批出的合约，预计平均下降约三成。

部分回收便利点迁入人流较多的政府设施

她续指，环保署积极将部分回收便利点迁入人流较多的政府设施，例如南区「绿在香港仔」已在2023年5月迁入香港仔街市；元朗区「绿在洪水桥」以及北区「绿在联和墟」，分别在2025年9月同12月迁入洪水桥环境衞生综合大楼和联和墟街市运作，所有回收便利点的每日服务时间已经由10小时延长至13小时，相信延长时间可以便利上班族更灵活进行回收，并加入自助回收时段以减省人手，提升营运效率。

计划将智能回收箱扩展至更多公共屋邨及私人屋苑

此外，黄淑娴指，环保署计划逐步将智能回收箱扩展至更多公共屋邨和私人屋苑，方便市民参与回收，并善用资讯科技同大数据分析，构建更具效率的智慧回收物流系统，优化营运和物流流程，进一步降低成本，为香港建立一个更高效的社区回收网络。

提出口头质询的建筑、测量、都市规划及园境界议员刘文君亦关注过去3个财政年度，政府每年就「绿在区区」项目的实际营运支出。黄淑娴表示，「绿在区区」项目营运支出在2023至2024年度为3.13亿元，至2025至2026年度为4.80亿元。而同期的租金只适用于回收便利点，占比由21%下降至11%。她续指，「绿在区区」的回收量由2023年约2.7万公吨，增至2025年约4.75万公吨，升幅超过七成半，反映设施扩展有效提升回收服务的覆盖率和成效。

记者：黄子龙

