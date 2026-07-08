离境税加至200元后库房进帐20亿 同期豁免人数月均近百万

机场三跑道系统及二号客运大楼相继落成并投入服务，加上「粤车南下」政策稳步推进，令外界关注本港旅游业如何把握所带来的重大发展机遇。选委界姚柏良向运输及物流局局长陈美宝提出书面质询，关注香港旅游业复苏进度，以及飞机乘客离境税上调后对政府收入带来的影响。根据政府提交的书面答复，虽然访港旅客数字持续回升，但与新冠疫情前的高峰水平相比仍有差距；另一方面，飞机乘客离境税由120元调高至200元后，至今年4月底已为库房带来逾20亿元收入。

访港旅客量较2018年仍低逾六成

陈美宝回复指，根据机管局提供的资料，2018年香港全年录得7,470万人次旅客访港，其后受新冠疫情及各地旅游限制影响，旅客数字大幅下滑，至2023年全年仅录得3,950万人次。随着各地恢复通关及航空运力逐步回复，访港旅客量近年持续回升，2024年增至5,300万人次，2025年进一步上升至6,100万人次，2026年首五个月录得2,770万人次旅客访港，即使按现时增长趋势推算，全年旅客量仍未必能重返2018年的7,470万人次水平。

陈美宝又称，机管局于2024年6月推出「航空网络拓展计划」，提供财政诱因鼓励航空公司开展新航线及为现有航线增加航班班次。截至2026年5月底，计划已吸引40间航空公司，开办89条覆盖亚洲、欧洲、北美洲及非洲地区的新航线，及为现有14条航线增加了航班班次。

离境税加价后半年收入达20.2亿元

在财政收入方面，政府自2025年10月1日起，将飞机乘客离境税由每名乘客120元调高至200元，新税率适用于该日或之后购买的机票，而豁免范围则扩大至涵盖乘搭飞机抵达机场，然后于抵达当日或下一日于机场乘搭飞机离境的乘客；以及其他方式经过出入境检查抵达香港，然后于抵达当日或下一日于机场乘搭飞机离境的乘客。

数据显示，加税后各月离境税收入由2025年10月收入2.17亿元增加至2026年4月底收入3.66亿元，共录得约20.2亿元离境税收入。同期每月获豁免缴付离境税乘客人数介乎86万至113万人次，其中2026年4月录得112万人次，反映航空客运需求维持稳定。