移民港人仍享福利 议员促收紧 政府落闸：无意调查回流港人使用公营医疗

【BNO/移民/港人/回流】立法会议员邱达根就部分港人长期离港、甚至移居海外多年后，亦无持续履行纳税人责任，回流后仍可凭永久性居民身份即时享用公营房屋及医疗等福利，提出书面质询。他批评这会导致公共资源被滥用及分配不公，形成「人不在，福利在」的资源错配问题，促请政府检视及收紧规定。不过劳工及福利局局长孙玉菡书面回复指，各项福利及服务性质不同，如要调整甚至限制长期离港或回流居港的香港永久性居民享用公共福利及服务，需审慎处理，不能一概而论。

医管局暂无意就回流港人使用公营医疗作调查

至于公营医疗服务，孙玉菡指，合资格人士使用资助公营医疗服务，并无规定使用者需要居住香港某指定日数，因此也未能就长期离港及回流港人使用公营医疗服务作出统计。他表明，医管局暂时无意就外地回流港人使用公营医疗服务进行调查。

「长期离港」或「回流居港」无普遍接受定义

邱达根又问及，政府是否掌握长期离港及已回流本港的香港永久性居民人数，以及他们回流后享用公营医疗服务和公营房屋的相关数据。孙玉菡表示，就政府资助的福利服务而言，除参与广东院舍照顾服务计划的长者外，服务使用者如果因离开香港而长期不使用服务，需退出相关服务。现时就香港永久性居民「长期离港」或「回流居港」并无普遍接受的定义。政府没有备存提问提及的统计数字。

公营房屋方面，孙玉菡指申请公屋的人士及所有家庭成员必须现居于香港，并在配屋时仍须在港居住。自2023年10月的申报周期开始，入住后的租户须每两年申报持续居于单位，屋邨管理人员亦会透过日常管理及定期家访，了解居住情况。如经调查后证实单位空置或租户逾3个月非经常持续居于单位，房屋署会采取适当的租约管理行动，包括终止单位租约。

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