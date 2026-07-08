大棋盘︱民建联复办筹款晚宴 卖枱设3级制 一围酒席最贵38万

立法会最大党民建联过往每两年举办筹款晚宴，但去年因为撞正立法会换届，延后举行。据闻该党已敲定今年12月假会展举行筹款晚宴，是时隔3年后再办，一众议员近日化身「推销员」，争取各界友好买枱，一围最贵酒席盛惠38万元。

民建联「吸金力」一向强劲

民建联向来「吸金力」强劲，每次筹款进帐数千万元，最经典莫过于2014年及2016年，时任中联办主任张晓明两幅字画，分别以1380万元及1880万元「天价」获认投。其他拍卖品如已故国学大师饶宗颐的墨宝、有昔日领导人签名的《基本法》，拍卖成交价亦过百万元。

民记对上一次举行筹款晚宴已是2023年，虽然一度因世纪暴雨而延期，其后筵开逾80席，叫座力不减，据报仅是拍卖环节已筹得逾2000万元。据悉，今年筹款晚宴已订于12月举行，民建联近日发信邀请各界友好参与，买枱价钱与过往相若，一围酒席最贵盛惠38万元，次一级28万元，最平是18万元；若不选择买枱，亦可赞助「买位」支持。

民建联2022年举行30周年会庆，多名官员出席。资料图片

作为立法会最大政党，民记目前有20名议员，据闻各人要肩负「交数」任务，目前以18万元等级酒席「最好卖」。有党中人表示，近年经济环境一般，日常捐款减少，不同企业、社团勒紧裤头，卖枱难度比过往有所增加。

不过以民建联的雄厚实力及网络，要全数卖出酒席，相信不成问题。根据过往经验，其实卖枱只是基本盘，向与会的政商领袖「揼心口」的拍卖环节，才是戏肉；预料届时一众党内元老、议员，也会载歌载舞倾力演出，力争善长捐赠，为党的荷包作出贡献。

有民记中人表示，筹得款项都会用在服务市民的项目上，目前不计议员办事处，单是该党服务市民的支部和办事处已超过40个。另一民记议员亦谓，该党在全港各区设有办事处，开支庞大，「灯油火蜡样样都是钱」，加上近年转型为「治理型政团」、改革党内架构，需投放更多资源在实务工作上。

区议会换届选举明年底举行，民建联预料继续大举派人参选，今次筹款也有助储足「银弹」，推动地区工作。1992年创立的民建联，7月10日迎来创会34周年，但据闻只会在总部简单切蛋糕，留待年底的筹款晚会再大肆庆祝。

聂风