选委会界别分组选举11.22举行 投票时间朝九晚六 招约千公务员负责选务工作

2026年选委会界别分组一般选举将于今年11月22日举行。政制及内地事务局今日（7日）向立法会提交文件，当中选举事务处正研究当日投票站的具体安排，包括设立一个专用投票站，供当日被惩教署以外的执法机关还押或拘留人士投票。如有需要，选举事务处亦会在惩教院所内设立专用投票站，以供被惩教署囚禁或还押人士投票。

投票时间沿用补选安排

根据文件，今次选举的投票时间将会沿用2025年选委会界别分组补选的安排，即一般投票时间为上午9时至下午6时；而设在惩教院所内的专用投票站（如有），其投票时间则为上午9时至下午4时。

2026年选委会界别分组一般选举将于今年11月22日举行。新华社

优化电子选民登记册 实施「三重确认」制度

为确保电子选民登记册系统的可靠性及稳定性，选举事务处会优化系统，进行各项严谨测试，以确保系统稳妥。选举事务处亦会继续实施「三重确认」制度的保障安排，由核心系统开发及维护委员会及技术咨询委员会审视系统修改的必要性、相关设计的合理性、对整体运作可能产生的影响，并由独立第三方承办商进行独立负载及压力测试。

招募千名公务员 模拟情景演练熟习程序

另外，选举事务处会从各决策局及部门招募约1,000名具选举工作经验的现职公务员，在投票日负责各项选务工作。处方会为工作人员举办培训课程、制作培训影片及安排实习环节，让工作人员熟习使用各类系统和工作程序。并会进行各种模拟情景演练，令工作人员有充分机会透过演练，加深对投票站、点票站及相关系统运作的认识及掌握。