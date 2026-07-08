杨何蓓茵专访︱本月推「公务员持续学习计划」 高级公仆每年须参与进修取学分 否则考绩报告降级

公务员表现多年来都备受关注，现届政府推行多项新猷改革体制，最新于本月推出「公务员持续学习计划」，首阶段要求高级公务员每年须参与公务员学院的课程进修，并取得120学分，否则该年考绩报告评级会被降级，有机会影响升迁，计划料于两年内进行检讨，最终目标推至中级公务员。公务员事务局局长杨何蓓茵接受《星岛》专访时称，近年公务员接受培训气氛热烈，很多课程都超额报名，计划亦包含线上课程，相信公务员都可以做得到，不会有人被罚。

每年须取120学分 涵领导、创科三大范畴

计划要求公务员须在3大范畴进修，包括领导及治理能力，国际、国家及本地事务；宪制制度，国家发展及策略；创新及科技。公务员学院会安排不同的课程、讲座等，并根据时间长短制定每个课程相应学分，公务员需于课后作答相关提问等才算完成，而各范畴皆需获得40分，即每年合共需取得120分方可。这是学院对每名公务员的要求，如个别职系有所属的培训要求需另外计算，两者不得合拼。

杨何蓓茵称，很多专业人士如医生、会计师等都有专属的学会，要求他们每年进行一定时数的进修，认为公务员同样有这个需要，以更系统的方式推动持续进修，故自上任后已一直有思考的这样的安排，随着近期以内部资源建立了一个新的资讯科技管理系统，可处理公务员的考绩报告等资料后，即开展新计划。

「唔好工作做得唔好就赖落进修度」

被问到会否担心公务员因进修影响工作，她认为不可能协调不到工作及进修，纵使有很急切的工作需处理，学院会将课程录影放在线上供学习用，故只会令公务员或很遗憾无法在现场亲自上课及发问，不影响进修或工作。她续称，公务员清楚政府很注重培训，相信上司都不会刁难下属，「同事要执生啦，唔好工作做得唔好就赖落进修度」。她亦指会看计划推行情况，若公务员很快修毕120学分，又或很难完成，将来亦可调节，对整体要求保持开放态度。

政府治理人才培育计划未拟每年招募

至于公务员学院去年推出的「政府治理人才培育计划」，为政府培养对服务国家和香港有承担的管治人才。杨何蓓茵称这计划又名为「登峰计划」，是希望有潜质的公务员可不断突破自己登高峰，安排友师陪着40名参加者升至高级的首长级人员才会完成，之后再邀有潜质的公务员参加，故目前未有计划作每年的招募。

被问到会否因而错过部分有潜质公务员加入计划的机会，她坦言是要找精英加入，并希望他们可升至职系或部门的高层，同时当局都有不同的训练给予公务员，都希望尽量做得到，笑言或有人在计划中因工作安排等选择退出，都可以吸纳新人参与。

回顾这4年，她指除了建立「以结果为目标」的文化外，都建立了多个文化，包括透过全政府动员机制令公务员明白，政府是同一团队、不分你我，又透过种种课程提升公务员对国家的认识、感情等，她强调公务员不只是「守业」，更要创新、突破、不怕困难。

她认为这些年公务员改变是大的，亦走向更正面，但未来仍要持续去改善，包括深化精简人手的工作，如何去更好善用科技。她提到外国有研究认为人工智充分取代人类部分工作后，机构或不需多层级人员工作，她不知会否变成事实，要观察国际间这个潮流的变化，肯定的是将来变化会更大。

现届政府任期只余一年，问到会否争取连任，她直指一年时间很长，有很多工作及挑战，眼下要处理的是香港首份5年规划、《施政报告》等，「都是很巨大的工作，让我先处理好这些先。」

记者：郭咏欣