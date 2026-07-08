杨何蓓茵专访｜公开招聘部门首长 纪律部队有优势？杨何：占比不多 政务官机会没减少

今年政府将由首长级甲级政务官出任的新闻处长及食环署长作公开招聘，最后由皆具警务背景的谢振中及袁旭健出任，坊间一度有意见质疑是否纪律部队才有优势。公务员事务局局长杨何蓓茵认为，50多个部门只有2个部门首长进行公开招聘，占比不多，且过往都有类似做法，又称以前有公开招聘位置终由政务官出任，大家都会质疑是否政务官才可以，强调只是根据不同时期不同需要作出安排，政务官机会没有减少。

过往公开招聘 曾有不同背景人士加入政府

杨何蓓茵指，新闻处长并非政务官职位，以往是由新闻主任职系升迁，但由于这个职系有很多层级，有时候新闻主任升到较高级时已年纪较大，故有一段长时间由政务官担任；而近期由政务官出任的通讯事务总监，以往由电讯工程师担任，因此很多时有些部门如职系没有接班人时，由政务官负责是常态。

她又举例，投资推广署署长刘凯旋、工业专员葛明都是经公开招聘加入政府，是在不同时候、有些职位有特别需要，又或有些挑战由内部升迁会欠缺丰富经验去处理时，就会透过公开招聘吸纳人才，不排除之后又会改由政务官出任亦可。

针对是否某些背景人士才可出任政府职位，她指招聘时所看的条件不一样，举例坊间很多企业会聘请政务官担任，但大家不会说是要令该机构「AO化」，相信是某些职位需要能解决问题的人才，而往往政务官都有这些能力所致。

杨何蓓茵指，谢振中及袁旭健在不同警务岗位服务时，面对过很多不同的挑战，有很多不同的经验，刚好是两个职位所需而成功考取，不排除两个职位将来有改变，需要另一些经验时会再作招聘，又或在内部选拔等，强调这是因时制宜的做法。

记者：郭咏欣