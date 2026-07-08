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议政随想︱范骏华：《紧抓十五五机遇 施政建言香港高质量发展》

政情
更新时间：07:00 2026-07-08 HKT
发布时间：07:00 2026-07-08 HKT

国家「十五五」规划全面开展，香港迎来突破发展局限的黄金机遇。为配合特区政府编制香港首份五年规划及2026年《施政报告》咨询工作，笔者梳理各业界意见后，日前向行政长官提交两份规划建议书，从产业升级、蓝色经济、人才战略、盛事经济等范畴提出建议，冀助力香港以自身优势深度融入并服务国家发展大局。

产业革新关乎社会长远发展。面对全球航空绿色转型趋势，笔者建议特区政府搭建跨部门协调平台，由财政司司长牵头统筹，联合运流局及商经局等相关部门整合海内外产业资源，打造集飞机维修、拆解、回收、交易于一体的完整航空产业链。

笔者建议特区政府搭建跨部门协调平台，打造集飞机维修、拆解、回收、交易于一体的完整航空产业链。
笔者建议特区政府搭建跨部门协调平台，打造集飞机维修、拆解、回收、交易于一体的完整航空产业链。

与此同时，为紧跟国家海洋强国建设步伐，笔者亦提议发挥香港海洋资源优势以深耕高增值蓝色经济，做好海域规划、离岛发展及基建配套的顶层设计，将海洋资源转化为经济增长新动能。

事关人才培育是城市长远竞争的根本底蕴。为适配香港产业转型的发展需求，笔者亦提出双轨培育建议。一方面透过资历互认、放宽职专人才留港政策等培育新兴技术科研人才；另一方面设立爱国主义教育专项基金，定期组织师生赴内地研学交流，助力青年融入国家发展。此外，面对现时体育设施不足、难以发展及承办大型国际赛事的樽颈，笔者提议加快推进白石体育园等重点基建项目，补齐专业体育场地配套缺口，助力香港构建亚洲级体育盛事枢纽，全面释放盛事经济的发展潜力。

立足全新发展节点，笔者期望各项建议落地实施，助力香港巩固繁荣稳定根基，让发展成果普惠全港市民。

 

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