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议员促政府为公务员购医保 杨何蓓茵：覆盖逾50万人 费用巨大难承担

政情
更新时间：16:16 2026-07-07 HKT
发布时间：16:16 2026-07-07 HKT

立法会公务员及资助机构员工事务委员会今日（7日）举行会议，讨论公务员及合资格人士的医疗及牙科福利。会上多位议员关注公务员牙科服务轮候时间过长问题，促请政府研究扩大外判服务范围，有议员倡为公务员购买医疗保险，以解决「三输」局面。公务员事务局局长杨何蓓茵回应时表示，要为涵盖超过50万名合资格人士购买一份全面医疗保险，其费用将会「非常巨大」，指以现时政府财政状况，难以承担开支。

陈祖光：公务员医疗体制每况愈下

本身是退休公务员的立法会议员陈祖光指出，现时公务员医疗体制对政府、医管局及公务员本身构成「三输」局面。他解释，公务员同时拥有市民和政府雇员的双重身份，在使用公共医疗服务时，外界或批评他们占用市民资源。然而，作为雇员，他们本应享有由雇主（政府）提供的基本医疗福利。

陈祖光表示，他见证着公务员医疗服务在过去数十年「一步一步每况愈下」，尤其是牙科服务。他忆述，初入职时公务员可享每8个月洗牙一次，如今轮候时间可能长达两年半。对于2000年后入职的同事，情况更为严峻，他们在离职后便不再享有相关医疗福利，变相鼓励他们「不如自己买保险」。

陈祖光质疑，现行由医管局作为服务供应商的体系是否已经过时，因为医管局自身资源已不足以应付市民需求，更难以分拨资源服务公务员，促请政府以更创新思维解决问题，例如研究引入医疗保险方案。

杨何：医保成本巨大 会以现有资源优化服务

对于2000年后入职、按新公务员公积金合约条款聘用的公务员，公务员事务局局长杨何蓓茵解释，这源于1999年政府就公务员聘用条款进行的整体改革，目标是使之与私营机构的做法更趋一致。

至于引入医疗保险的建议，杨何蓓茵表示，当局曾在上一届立法会与相关小组委员会探讨过。然而，要为涵盖超过50万名合资格人士，年龄跨度从几岁的子女到过百岁退休人员的群体，购买一份全面的医疗保险，其费用将「非常巨大」，以现时政府的财政状况，难以承担。

不过，杨何蓓茵强调，政府一直致力优化现有服务，提到当局已推行洗牙服务外判计划，并已邀请新入职的公务员登记参与。此外，自2024年起，新入职的公务员已可透过网上系统登记，无需再于每月首日「打电话」预约。她承诺会继续尽量利用现有及社会资源，为公务员及合资格人士提供优质的医疗及牙科服务。

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