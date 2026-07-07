性罪行改革︱议员忧「性交转运」境外难检控 邓炳强：修例后本港有司法管辖权

政府建议完善香港的性罪行法例，涵盖未经同意性罪行、保护儿童及精神缺损人士等五大范畴。立法会保安事务委员会今日（7日）开会讨论，有议员关注修例能否有效打击假借宗教或「性交转运」之名进行的诱骗式性行为，忧虑若诱骗行为发生于境外，本港法律未能保障市民权益。保安局局长邓炳强表示，修例正是针对此类以欺诈手段进行的性行为，以解决过往举证困难的问题，强调「就算发生性行为嘅地方喺外地都好，我哋都系有呢个司法管辖权。」

邓炳强：部分性罪行条文用字不合时宜

邓炳强表示，部分性罪行条文和刑罚未能充分反映有关行为的严重性，条文用字亦不合时宜，政府认为有必要检视及完善香港的性罪行法例，应对现行不足，以及切合社会对性罪行相关观念变化的需要。当局已就建议方案展开为期一个月的公众咨询，本年内将修例建议以条例草案形式提交立法会审议，目标是在本届政府任期内完成立法。

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明确列11情况 假设不同意性行为

民建联陈学锋对政府建议表示支持，关注修订能否有效打击假借宗教或「性交转运」之名进行的诱骗式性行为，忧虑若诱骗行为发生于境外，本港法律未能保障市民权益。邓炳强回应指，新修订明确列出11项情况，「如果遇到呢啲情况，我哋就系假设不同意」，其中包括「误解性行为的本质或目的」，正是针对此类以欺诈手段进行的性行为，以解决过往举证困难的问题。邓炳强强调，只要诱骗行为或实际性行为在香港发生，「就算发生性行为嘅地方喺外地都好，我哋都系有呢个司法管辖权。」

教联会主席、选委界黄锦良表示，修例扩大保障所有精神缺损人士，并针对教师、补习导师、院舍职员等照顾／权威人士剥削受害人新订专属罪行，关注现行校园、补习行业从业者性罪行纪录查核机制会如何配合新法升级，筛查频率与覆盖范围有何调整。邓炳强表示，现行法例本身已有相关刑罚，但针对精神缺损人士，刑罚会进一步加重。

至于查核机制方面，邓炳强指出并无改变，目前针对教师或补习老师的查核机制早已存在。

葛珮帆关注deepfake制作影像

民建联议员葛珮帆关注，咨询文件没有提及使用深伪技术（deepfake）去制作影像，举例「用局长嘅样，去制作色情嘅影像 ，咁有冇得拉呢？」她续指，「如果唔系话涉及系比任何人去睇，但系我就系用你个样去制作，呢个色情嘅影像系我自己欣赏㗎啫，如果我唔发布又如何呢？」邓炳强指，管有或藏有色情物品可能触犯法例。他解释，有关行为未必能归类为「非接触性」的性侵案。

社福界陈文宜表示，强制举报虐待儿童条例明确界定「儿童」为18岁以下人士，但今次修订的「乱伦罪」保护年龄却以16岁为分界，两者存在落差。她引述业界意见称，16、17岁青少年面对权力不对等的长期操控时，未必能作出真实自主选择，关注为何年龄未能对齐。

邓炳强强调，两项条例针对情况不同，「强制举报条例以整体儿童福祉为出发点，而性罪行修订则聚焦性罪行」。但他重申16至18岁人士并非不受保护，修订后若涉及滥用信任或权威地位、或利用受托关系，即使当事人年满16岁，有关同意亦属无效，确保青少年免受诱导或威吓。

记者：黄子龙