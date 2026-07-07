陈茂波：互联互通为港FIC市场核心 人民币国际化非取代美元

FIC及债券通峰会今日（7日）在香港举行，财政司司长陈茂波致辞时表示，香港固定收益及货币市场的核心在于互联互通，强调在全球资本配置转变及人民币国际化背景下，香港将透过「一国两制」优势及金融基建，协助全球资本进入内地，推动更多元、互通且具韧性的全球金融体系发展。

互联互通彰显本港独特金融优势

陈茂波表示，去年香港银行同业清算系统每月处理约105万亿港元交易，涵盖港元、美元、人民币及欧元，其中人民币约48万亿元，反映香港在复杂国际金融环境中连接内地、亚洲与全球资本的角色。香港作为全球第四大外汇市场，去年在港安排发行的亚洲国际债券逾1,330亿美元，占区内约四分之一，过去二十年市场年均增长约20%，已成为亚洲最大国际债券安排中心。离岸人民币融资亦持续增长，点心债发行额连续两年超越1万亿元人民币。

他指出，香港的独特价值在于「一国两制」下开放、可信且监管完善的平台。现时国际投资者逾七成A股持仓经沪深港通取得，约三分之二内地债券持仓经债券通交易，显示其已成为跨境投资中国市场的重要架构。

香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛在港举行。叶伟豪摄

人民币国际化非取代美元

人民币国际化方面，陈茂波称，香港将配合国家「十五五」规划，强化一级发行、二级市场流动性、离岸人民币业务及新一代市场基建，支持全球投融资需求。他强调，货币多元化不等于金融碎片化，在全球经济多极化背景下，各国寻求更多结算选项可减低集中风险并提升韧性，人民币国际化并非要取代美元，而是与现有体系互补发展。

构建多元互通的全球金融网络

针对新兴的央行数码货币、稳定币及其他数码支付方案，陈茂波认为其真正价值在于提升跨境支付的开放性、互通性与效率，降低新兴市场和中小企的交易摩擦。

他总结称，未来国际金融体系不会瓦解，而是逐步形成一个更多元但可互通的金融基建网络。未来十年的关键在于不同系统能否在安全高效的标准下协同运作，香港将继续强化市场基建和互联互通，协助全球资本进入内地市场，推动更具韧性和开放性的金融体系。