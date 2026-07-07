施政报告2026｜劳联晤特首提51项施政建议 促动态收紧外劳、倡设两级制资助吸初老族投身职场

港九劳工社团联会主席林振升及秘书长周小松上周四（2日）向行政长官提交《劳联就 2026年施政报告建议书》，涵盖劳工权益、人力政策、社会民生、公务员等多个范畴，提出合共51项具体政策倡议。劳联今（7日）召开新闻发布会，公布并阐述各项重点政策倡议的细节和内容，包括针对中高龄人士的再就业津贴试行计划、动态收紧输入外劳政策、增设「支持本地失业劳工征款」及「餐饮业转型基金」等。

延「在校课后托管服务计划」至初中 倡设两级制资助吸初老族工作

林振升指，「在校课后托管服务计划」在支援家长就业方面已取得显著成果，建议将服务进一步延展至初中阶段。他亦倡议延续新生婴儿奖励金计划3年以鼓励生育。另外，他指出本港的劳动参与率在 60岁至64岁年龄群组开始出现「断崖式」急跌。为进一步释放初老银发族的潜在劳动力，提出优化「再就业津贴试行计划」，参考「中高龄就业计划」的两级制资助模式，为60岁以上完成6个月或12个全职工作的参加者，分别提供每期最高15,000元津贴，以鼓励提早退休人士及初老银发族投入职场。

动态收紧输入外劳政策 研增雇主供款率

周小松强调必须保障本地工人优先就业，按不同行业的职位空缺等客观指标变化，动态收紧输入外劳政策。另外，他提议增设「支持本地失业劳工征款」，向外劳雇主收取每名外劳100元的额外征款，用以向本地失业劳工提供过渡支援；而「餐饮业转型基金」，则由「支持本地失业劳工征款」提供，向餐饮业工友提供有条件的短期失业援助金。他亦建议优化强积金制度，调升雇主强积金供款比率至6%，并且按部就班优化公务员制度。

资助易受AI冲击人员转型培训 增加社区券和院舍券名额

副主席谭志聪建议政府推出「科技转型培训资助计划」，资助易受 AI影响的高危工种从业员修读与新型技能相关的就业为本课程，以协助他们升级转型。副主席陈万联应称加强长者社区支援服务，包括增加社区券和院舍券名额以应付服务需求，及优化公营医院收费机制，避免为长期病患的市民带来额外财政承担。

完善平台工作者保障 订立工时标准防过劳

劳联又期望政府立法设立平台工作者的工伤补偿机制，落实最低工资保障及披露平台演算法等具体要求，全面保障他们的劳动权益。另外，政府应确立疲劳驾驶的定义，并研究规管最长驾驶时间，加强保障道路使用者的安全。同时，建议政府重启标准工时立法研究，订立不同的工时限制，以减少工作过劳的情况。针对工伤意外较多的餐饮业，他认为应推出餐饮业强制性安全训练课程；至于建造业方面，则应扩大私人工程强制应用智慧工地系统（「4S 系统」）的涵盖范围，除了流动机械和天秤的警报系统外，强制所有涉及高风险的作业程序都必须采用「4S 系统」。

记者、摄影：梁珮旻

