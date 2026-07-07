立法会推每周会议速览登场 一图掌握议会热点 李慧琼冀拉近民心

立法会将推出「每周会议速览」，希望能令议会工作更贴地，拉近与市民之间的距离。立法会主席李慧琼今日（7日)在电台节目表示，立法会推出了「一图速览」宣传图，并透过官方网站及手机应用程式（App）发布，旨在让市民在繁忙的生活中，也能快速掌握立法会每周的关注焦点和热点议题。李慧琼强调，该宣传图由秘书处共同商量并作出判断筛选，虽然并不代表立法会的全部内容，但期望能借此引起社会对公共事务的更多关注。

北都及医委会改革成民生焦点 性罪行与垃圾处理受瞩目

谈及市民最关心的民生法案时，李慧琼指出，由于市民的背景与经历不同，关注点亦有所因异，但「北部都会区」的专属法例首读，以及医委会改革、医生注册修订条例首读，皆是近期非常热门的讨论焦点。此外，保安事务委员会亦会就香港性罪行法例的修订进行简介。财委会将讨论是否兴建每日可处理六千吨废物的「IPAC-II」设施，这对于关注垃圾征费及环保的市民而言，将是极具代表性的民生议题。

议会告别拉布回归理性 期待市民直接建言献策

针对公众近年对立法会新闻关注度似乎有所下降的现象，李慧琼分析认为，这是因为议会已由过去的对抗性转化为理性讨论。她坦言，少了极端对抗和无限拉布，「收视」自然较弱，但这绝对有利于香港的长远发展。她强调，立法会实际上讨论的各项公共政策与法例，与不同阶层、不同年龄的市民息息相关。市民除了可以透过申诉部反映意见或投诉，亦欢迎直接写信给立法会。秘书处在分析相关意见后，会转达给政府及相关的事务委员会。

议员与媒体保持良性互动 鼓励减少读稿加强交流

对于坊间关注新一届议员与记者互动是否减少、甚至出现不具名爆料的情况，李慧琼表示，虽然她因主持会议而减少了在星期三与媒体闲聊的时间，但据她观察，记者与议员之间依然保持频繁的互相联系。同时，针对有建议指出应仿效外国议会，限制议员在辩论时「照稿读」以增强演说的可听性，李慧琼回应指，作为主席她不会硬性做出这类规定，但她曾向议员分享，若在发言时不依赖预先准备的文稿，反而能创造更佳的即时互动效果。她相信议员在听到媒体与公众的声音后，会明白并在议事时作出相应优化。

新皇岗口岸争取本届休会前完成本地立法

就市民热切期待的新皇岗口岸开通进展，李慧琼透露，目前人大常委会已完成第一步的重要决定，下一步将由国务院就具体划定区的方位等内容作出决定，随后方能进行本地立法。特区政府对此高度重视，并将尽快提交立法会审议。她认为，在本地立法完成后仍需要预留时间进行试行，以确保口岸运作畅顺。虽然无法给出具体的开通日期，但她预期「不会等太久」，但能在本届立法会休会前处理好本地立法工作已经算是提速提效。

