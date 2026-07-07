大棋盘｜医委会改革须解决「刻意拖延」 增透明度属必要一步

医委会一宗拖延逾16年的个案，前日终在公众注目下有裁决，2009年的双非男婴脑瘫案，涉事医生薛守智被裁定专业失当，停牌9个月。医委会过往被批评如同「独立王国」，处理投诉欠缺透明度、拖延太长，倾向保护医生多于公众利益。政府提出循五大方向改革医委会，称期望可加快个案调查，但是否有方法完全杜绝疑似「刻意拖延」情况？

今次案件之所以引起社会极大争议，是因为研讯前后拖延16年，责任源于医委会及秘书处监督不力，加上被告申请押后获接纳，最后竟一度成功「轻轻放下」，后果要由投诉人去承受。这似乎向社会释出讯息，只要利用程序刻意拖延研讯，最后便可以「过骨」，但这样的黑箱作业并不为法治社会所接受。

医委会投诉程序长年存在漏洞，积非成是，双非婴脑瘫案恐怕只是冰山一角。若今次个案不是传媒广泛报道，引来政府介入，说不定会石沉大海。

政府回应裁决时指，即将提交立法会的医委会改革，集中五方面，其中第二、三项提及「加强秘书处专业及行政支援」及「医委会可就研讯程序发出实务指示，并就申诉处理不同阶段的程序订立并公布时间指标」，这两招看似是针对医委会投诉处理拖延问题。医卫局早前提到，目标是个案由申诉至研讯的时间可由以往平均42个月，缩减至29个月。

不过「设立指标」只是第一步，更深层次问题在于医委会在处理申诉个案过程中，能否做到公正透明，以防有人滥用机制拖延程序。昨日电台节目中，协助家属的社区组织协会干事彭鸿昌正正点出问题的核心：既然医委会研讯小组审视证供后发现被告有责任，且批评其证供不诚实，足以证明薛守智所犯的错误严重，那为何同一个研讯小组，去年却可以轻率接纳辩方「永久搁置」的要求，如此儿戏？

彭鸿昌向笔者进一步解释，研讯小组去年决定永久搁置研讯时，理据薄弱，没解释为何秘书处拖延这么久，就跳到结论，同意辩方所指称案件「对被告有压逼性」，但就完全忽略公众利益因素，做法严重欠缺透明度。最终发生重大转折撤回决定，小组亦没有解释当初法律顾问有否错误地引导医委会，因此较合理推测是，若然没有政府介入这个外力因素，是不可能促使其覆核决定。

他指难以确定今次案件中，涉事医生有否「刻意拖延」研讯试图避过责任，但客观现实是由于秘书处疏忽、医委会监督不力，案件长时间石沉大海，而被告出于自身利益考虑，亦不可能主动询问「你几时告我呀」，对拖延情况或「乐见其成」。他认为政府拟就「不同阶段程序」设立时间指标方向正确，但当局需更清晰地说明具体涉及甚么程序、每个程序再涉及哪些细节、违反时间指标有何后果等，防止再有人利用程序漏洞，行拖延之实。

花16年时间始处理一宗医疗失误个案，从任何角度看都是不合理。医疗是涉及人与人近距离接触、攸关生死的服务，一旦欠缺完善投诉机制，后果严重。正所谓「能力越大责任越大」，医生享受崇高社会地位与经济收入，自然亦要面对相应的监督，莫等到受害者家属压力爆煲，做出伤害自己或他人的极端行为，社会才懂得痛定思痛。

聂风

