李家超与中国人民银行行长潘功胜会面 就经济金融议题交流意见

行政长官李家超今日（6日）与中国人民银行行长潘功胜会面，就经济金融议题交流意见。李家超表示，国家「十五五」规划支持香港巩固提升国际金融中心地位，强化全球离岸人民币业务枢纽、国际资产及财富管理中心、国际风险管理中心功能，构建大宗商品交易生态圈。特区政府正全速编制香港第一个五年规划，积极把握国家「十五五」规划带来的重大机遇，推动国际金融中心高质量发展。

特区政府会善用香港独特优势 增强香港国际金融中心竞争力

他强调，特区政府会继续善用香港在「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特优势，持续推动与内地金融市场互联互通，促进两地资金双向流动，进一步增强香港国际金融中心的竞争力。

李家超说，香港是三大国际金融中心之一，亦为全球最大的离岸人民币业务枢纽和最大的跨境财富管理中心。在国家支持下，香港稳步拓展离岸人民币业务，持续丰富人民币产品生态圈。香港会继续与内地深化协作，全力促进人民币资金在离岸市场更高效流通，服务国家稳慎扎实推进人民币国际化。

李家超表示，特区政府正积极推动香港发展国际黄金交易市场，建立香港黄金中央清算系统，吸引黄金现货在香港进行储存、清算和交割，带动交易、风险管理、保险、仓储、物流等相关服务发展，逐步构建完善的黄金交易生态圈。特区政府会继续联同内地有关机构及业界推进相关工作，完善香港黄金市场的基建和配套，向金融市场多元发展注入新动能，为国家金融强国建设贡献香港力量。

财政司司长陈茂波和财经事务及库务局局长许正宇亦有出席今日的会面。