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罗淑佩出席心光南音音乐会 赞扬视障生非遗演出触动人心︱Kelly Online

政情
更新时间：20:31 2026-07-06 HKT
发布时间：20:31 2026-07-06 HKT

文化体育及旅游局局长罗淑佩日前一星期内两度到访香港太空馆，出席「心光地水南音－韵乐传城音乐会」。该活动获康文署非物质文化遗产资助计划支持，为心光盲人院暨学校的视障学生提供南音培训及演出机会。罗淑佩盼借此推广传统非遗文化，并呼吁社会各界加强支持视障群体。

康文署资助视障生传承非遗

罗淑佩在社交平台撰文表示，年初首访心光盲人院暨学校时已欣赏过学生表演，并与校方探讨政府政策如何更有效协助视障群体，期望活动能让学生认识香港非遗的深厚历史与中华传统文化。

创新南音儿歌打破忧怨

她介绍道，南音或地水南音是岭南文化一个重点代表，是一门历史悠久、充满韵味的说唱传统表演艺术，于2017年纳入「香港非遗代表作名录」，历史上多由视障或失明人士演唱或伴奏。罗淑佩指出，南音因无详细乐谱，反而更便于失明人士学习。演出者杨恩华的原创歌曲《瞽者说》细诉亲身体会与辛酸，字句触动人心。她亦赞扬学生以南音创新演绎儿歌《我是一个大苹果》，打破了南音传统的忧怨感，并感谢心光不遗余力协助视障儿童「打开心眼」，期望社会各界共同支持群体并推广传承。

图片来源：罗淑佩fb

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