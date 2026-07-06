施报报告2026︱G19倡研北都资助房屋 为青年试行「先租后买」 争取《春晚》设香港分场

立法会G19全体17名议员今日（6日）会见行政长官李家超，就首份《香港五年规划》及《2026施政报告》提交全方位政策建议，涵盖提升政府治理效能、加快建设北部都会区、巩固国际金融中心及八大中心定位、汇聚全球高端人才以及优化人口民生政策等17大范畴共逾80项具体建议，期望透过多项具体措施，为香港长远高质量发展注入新动力。

制订北都重点产业清单 提供土地税务优惠

在提升政府治理效能方面，G19建议改革公务员表现评核及增薪点制度，引入奖励机制，并公开招聘更多中高层职位，加强相关市场与产业发展培训。同时，应加快智慧政府建设，推广人工智能应用，并研发「招投标智能监管」等智慧系统。在加快北部都会区建设方面，议员倡议明确北都作为对接国家创新战略的主平台，制订重点产业清单，为进驻企业提供具竞争力的土地及税务优惠，并透过专属法例打通跨境人流、物流、资金流和信息流以引入湾区标准。规划上应探索混合用途地块以实现职住平衡，并搭建包括发行专项债券在内的多元融资体系，将回归30周年庆典与北都发展有机结合。

立法会G19全体17名议员会见行政长官李家超，就首份《香港五年规划》及《2026施政报告》提交全方位政策建议。

改革恒指吸引资金流入

为巩固国际金融中心地位，G19建议进一步优化「跨境理财通」，将个人投资额度提升至800万元人民币，并改革恒生指数以吸引资金流入，同时拓展稳定币应用及对接跨境碳信用体系。在航运、贸易与大宗商品方面，倡议打造「大湾区组合港」进行错位发展，积极争取提高货柜吞吐量，并建构黄金等大宗商品交易定价枢纽与仓储设施。在创新科技、法律及文化体育方面，应深化前沿科技产业布局，打造香港成为Web3中心，完善数据管治法规，并推动国际商事法庭受理新兴领域案件。此外，应推动西九文化区成为国家创意「出海」平台，改革文体设施营运模式，积极融入盛事经济。

北都试行资助房屋「先租后买」

在人才与区域协作方面，建议为北都大学教育城制订专属「政策包」，扩容「留学香港」并优化「高才通」计划以招揽全球科研人才。政府亦应在前海、南沙等地试点「港澳规则+广东实践」，便利港人北上安老及跨境医疗。在人口、青年与民生方面，倡议设立「人口战略专责委员会」，加强辅助生育与托管服务，并推出家庭税务优惠。为协助青年发展，应多管齐下助其置业，包括在北都试行资助房屋「先租后买」安排。针对公屋审查，建议利用大数据建立更精准的资产及入息审查机制，引入滚动平均收入计算，以确保公众资源得到公平合理的分配。

霍启刚倡重建维园网球场

明年是香港回归祖国、特区成立30周年，G19召集人霍启刚指，他会以全国人大身份于今年两会提出建议，希望明年央视春晚可以设立香港分会场。他亦建议政府尽早为庆祝回归30周年成立相关督导委员会和统筹办事处，及早联动各界。

体育方面，霍启刚建议重建维园网球场，升格为一个设有1万个座位的多功能全天候场馆，争取更高规格国际赛落户。