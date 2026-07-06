施政报告2026︱陈曼琪提6大方向及89项建议 涉北都河套建设及国际法律服务等

立法会G19今日（6日）会见行政长官，选委界议员陈曼琪就首份《香港五年规划》及《2026年施政报告》向特首李家超提交建议。陈曼琪以「凝心聚力拼经济，公平正义惠民生」为总目标，提出6大方向、89项建议，涵盖人口发展、廉洁社会、狮子山精神、国际法律服务、经济竞争力及北都河套建设。

陈曼琪倡六大方向包括：

（一）完善人口发展战略，促进人口高质量发展。

（二）巩固廉洁公平社会，严厉打击围标、串标、贿赂。

（三）发挥狮子山精神，奋发向上流动。

（四）巩固香港国际法律及解决争议服务中心。

（五）拼经济、谋发展，提升香港国际竞争力。

（六）发挥内联外通优势，加快北都河套建设发展。

陈曼琪《香港五年规划》十大重点建议：

1.完善人口发展战略，设立「人口战略专责委员会」，统筹及执行跨局政策，促进高质量发展。

2.制定《香港妇女全面发展蓝图》，建设良好家庭家教家风。

3.研究修例规管恶劣天气下携带16岁以下儿童进入高危地点的疏忽照顾行为（追风逐浪）。

4.研究立法制定《招标投标法例》，严厉打击围标、串标、贿赂。

5.支援中产家庭，增设「首次置业」印花税豁免。

6.促进香港养老金融市场，丰富养老金融产品，引导保险资金支持安老基建，惠及香港长者。

7.设立司法机构法官培训学院，培训本地法官。

8.就法律AI及司法科技应用建立监管框架与专业指引，推动制度化发展。

9.加大对中小型律所及青年大律师开拓海内外市场的支援力度。

10.争取扩大「港资港法」至大湾区其他城市，鼓励内地仲裁机构落户北都，建设香港新型经济国际仲裁枢纽。

陈曼琪《2026年施政报告》十大重点建议：

1.精准规划幼儿中心分布及增加社区暂托服务名额，加快增加0至2岁独立幼儿中心服务名额。

2.尽快识别及全面落实「独居长者、双老家庭数据库」。

3.优化「综援长者入住广东院舍试验计划」，宣传推出体验团。

4.增设「聘用外籍家庭佣工免税额」。

5.优化乐妍站服务，完善中西医基层医疗的妇科服务。

6.加强保护儿童，加快研究提高虐儿罪行的最高罚则。

7.推动青年「学业、就业、置业、创业」向上流动生态，供应更多青年宿舍、兴建青年设施大楼及青年创业基地等。

8.提高小额钱债审裁处的最高申索额，由现在的7.5万元增至10万元。

9.推出「法律科技基金2.0」及「法律科技设备免税额」，资助中小律所及年青大律师购置人工智能应用，降低转型门槛。

10.加快修订《仲裁条例》，明确诉讼、仲裁、调解三者协同互补、构筑完整的多元争议解决体系。

