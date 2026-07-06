黄锦辉酒驾辞职︱李慧琼：监委会非等投诉才跟进 事件势成检讨议员守则重要案例

立法会主席李慧琼今日（6日）下午见记者，被问及前选委界议员黄锦辉醉驾一事的最新进展，她指个案细节不便公开讲述，黄的辞任亦显示了他的承担，相关案件已交由警方处理，稍后法庭会公正处理。她又指，事件引起社会广泛关注，相信都会让议员警醒、严格要求自己，明白公众对议员操守有极高要求，更认真尽责履职。

黄锦辉酒驾︱监委会非市民投诉后才跟进

有关议员守则方面，李慧琼强调，若有需要通报的事项，议员须及时向主席报告。被问及会否进一步收紧守则时，李慧琼表示，守则一向定期检视，以往惯例是在每届会期较后阶段进行检讨，今次事件势必成为重要案例，纳入日后修订守则时的考虑因素。

有指在黄锦辉醉驾事件发生后，由于没有市民投诉或收到执法部门通知，立法会监委会未能即时启动相关程序。李慧琼回应称，监委会运作并不一定需要市民投诉才跟进，自己作为主席及监委会成员，在事件发生后一直高度关注和忙于处理；她又指「及时」是规则用字，作为议员应该要在合情合理的前提下，尽快通知主席或相关人士。

至于补选安排，李慧琼认为应由政府决定，并指出补选涉及不同考虑。另外，立法会将于7月19日至25日到北京参加国家事务研修考察，李慧琼指，待有具体结果并可对外公布时，会再向公众交代。

另外，李慧琼表示，第八届立法会议员就任至今已满半年，为进一步拉近与市民及传媒之间的距离，立法会近日推出全新的「每周会议速递」，以简明扼要的方式，定期更新每周会议焦点，让公众更便捷地掌握立法会工作进展。据她介绍，该速递将重点挑选市民关心的议题，同时鼓励公众收看会议直播或下载立法会应用程式，随时紧贴议会动态。

记者：黄子龙