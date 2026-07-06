白石角站︱大埔区议会周五讨论「综合发展项目」 议员倡先建站后发展 盼2033年或之前通车
更新时间：15:48 2026-07-06 HKT
发布时间：15:48 2026-07-06 HKT
发布时间：15:48 2026-07-06 HKT
筹划多年的港铁东铁线白石角站四度延期后，终于有新进展。政府已将「白石角车站综合发展项目」提交大埔区议会，将于本周五（10日）的会议上讨论。据了解，相关文件本周四（9日）公布。有立法会议员建议，车站选址须兼顾邻近住宅群及科学园核心区，避免偏远选址导致居民与上班族使用不便，削弱整体效益。
选址拟于教大运动中心 设大埔墟与大学站之间
白石角项目早在2021年由时任行政长官林郑月娥于《施政报告》中提出，拟于东铁线大埔墟站与大学站之间增设车站，选址位于目前用作香港教育大学运动中心的约5公顷用地。方案原定于2024年年中公布，惟先后多次延期，先延至2024年年底，再延至2025年第二、三季。发展局局长宁汉豪曾在立法会表示，希望今年内尽早公布白石角综合发展的具体建议，她曾透露，正探讨如何善用教育大学运动场搬迁后释出的土地兴建私营住宅，透过私楼发展权收益为项目提供财务支撑。
陈克勤：选均须兼顾住宅及科学园
民建联主席、新界东北立法会议员陈克勤欢迎政府最新举措，对于车站兴建计划，他希望可以「先建站，后发展」，指车站建设必须列为优先事项，绝不能因综合住宅发展的财务考量而延误工程，目标应订于2033年或之前通车。
他续指，车站选址须兼顾邻近住宅群及科学园核心区，避免偏远选址导致居民与上班族使用不便，削弱整体效益。另外，在兴建车站的同时，要进一步完善周边社区设施，确保白石角成为宜居宜业的创科社区，不再让居民承受规划延宕的代价。
记者：黄子龙
最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广
2026-07-05 10:01 HKT
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
2026-07-04 15:30 HKT