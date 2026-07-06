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白石角站︱大埔区议会周五讨论「综合发展项目」 议员倡先建站后发展 盼2033年或之前通车

政情
更新时间：15:48 2026-07-06 HKT
发布时间：15:48 2026-07-06 HKT

筹划多年的港铁东铁线白石角站四度延期后，终于有新进展。政府已将「白石角车站综合发展项目」提交大埔区议会，将于本周五（10日）的会议上讨论。据了解，相关文件本周四（9日）公布。有立法会议员建议，车站选址须兼顾邻近住宅群及科学园核心区，避免偏远选址导致居民与上班族使用不便，削弱整体效益。

选址拟于教大运动中心 设大埔墟与大学站之间

白石角项目早在2021年由时任行政长官林郑月娥于《施政报告》中提出，拟于东铁线大埔墟站与大学站之间增设车站，选址位于目前用作香港教育大学运动中心的约5公顷用地。方案原定于2024年年中公布，惟先后多次延期，先延至2024年年底，再延至2025年第二、三季。发展局局长宁汉豪曾在立法会表示，希望今年内尽早公布白石角综合发展的具体建议，她曾透露，正探讨如何善用教育大学运动场搬迁后释出的土地兴建私营住宅，透过私楼发展权收益为项目提供财务支撑。

政府已将「白石角车站综合发展项目」提交大埔区议会，将于本周五（10日）的会议上讨论。
政府已将「白石角车站综合发展项目」提交大埔区议会，将于本周五（10日）的会议上讨论。
民建联主席陈克勤认为绝不能因综合住宅发展的财务考量而延误工程。
民建联主席陈克勤认为绝不能因综合住宅发展的财务考量而延误工程。

陈克勤：选均须兼顾住宅及科学园

民建联主席、新界东北立法会议员陈克勤欢迎政府最新举措，对于车站兴建计划，他希望可以「先建站，后发展」，指车站建设必须列为优先事项，绝不能因综合住宅发展的财务考量而延误工程，目标应订于2033年或之前通车。

他续指，车站选址须兼顾邻近住宅群及科学园核心区，避免偏远选址导致居民与上班族使用不便，削弱整体效益。另外，在兴建车站的同时，要进一步完善周边社区设施，确保白石角成为宜居宜业的创科社区，不再让居民承受规划延宕的代价。

记者：黄子龙

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