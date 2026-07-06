大湾区涉外审判人才研修班开班 林定国 : 助力构建大湾区涉外司法人才协同培养机制

由香港国际法律人才培训学院与广东省高级人民法院合办的大湾区涉外审判人才研修班今日（6日）在广州展开。律政司司长林定国和广东省高级人民法院院长张海波在研修班开班仪式上致辞。林定国指，今次是培训学院继与最高人民法院及上海市高级人民法院合办培训项目后，专门为粤港澳大湾区及周边省份的法官而设，进一步深化香港与内地的司法交流，对应国家《十五五规划纲要》中提及要增强区域发展协调性，巩固提升大湾区高质量发展动力源作用，助力构建大湾区涉外司法人才协同培养机制。

研修班为期3日 逾百名大湾区及周边省份资深法官参与

研修班为期三日，来自广东省，以及广西、海南、湖南等邻近省份的32个城市、68家法院中专责处理涉外及破产审判的超过100名资深法官参与。研修班通过专题讲座与交流对谈，聚焦讨论香港普通法制度及担保法在涉外审判中的实务应用，并邀请香港高等法院原讼法庭法官和多名资深法律界人士授课，提升学员处理跨境案件的能力。

培训学院将继续善用香港中英双语普通法制度和国际化格局，为香港、中国内地及其他司法管辖区，特别是「一带一路」沿线地区的法律界人士提供能力建设、知识和经验分享平台，促进国际法律人才交流，巩固香港作为亚太区国际法律及争议解决服务中心地位，打造香港成为能力建设中心，在国家涉外法治建设中更好发挥作用。