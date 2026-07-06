强积金︱政府拟修例增罚款 拖延供款雇主须缴欠款额10%附加费 全数拨入雇员帐户

为加强对雇主拖延清缴拖欠雇员强积金（MPF）供款的阻吓力，财经事务及库务局建议修例，实施两级制附加费，包括在现有5%的第一级附加费基础上，增设第二级附加费：若雇主在供款日起计120日内，仍未缴清拖欠的供款及第一级附加费，将须缴付欠款额10%的第二级附加费，而有关款项将全数拨入受影响雇员的强积金帐户内。

第二级附加费为欠款额10% 全数拨入受影响雇员帐户

当局亦建议赋权积金局，可要求怀疑拖欠供款的雇主在不少于14日内提交雇员的入息资料；同时建议优化强积金基金投资规例，包括放宽基金结构限制、增加风险管理工具，并赋权积金局可就违规事宜公开谴责受托人及征收罚款。政府计划于今年第四季向立法会提交相关条例修订草案并进行审议，具体落实的时间表和安排则有待决定。

黄永威吁勿「一刀切」避免错罚无心之失的雇主

工业界立法会议员黄永威表示，目前业界的营商环境仍在复元中，认为不应实施「一刀切」的罚则，避免将仅属无心之失、或因短暂资金周转困难而拖欠供款的雇主，与恶意拖欠的雇主混为一谈。财经事务及库务局副局长陈浩濂强调，凡未按时作出强制性供款的雇主均属违法。

积金局行政总监郑恩赐回应指，绝大部分雇主均奉公守法并依时供款，当局绝不会针对「无心之失」的雇主轻易施加额外或第二级附加费。他重申，有关建议主要针对恶意拖延的情况，而对于屡犯的个案，积金局一般会向法庭提出民事申索。

有议员提出可否改为以「利息」为基础来计算附加费，陈浩濂表示，政府希望机制能做到「简洁易明」。他解释，若采用利息或浮动方式计算附加费，将会令事情「简单复杂化」，同时会显著提高积金平台的行政管理成本，因此认为现行建议更为合适。